Đối tượng trốn nã nguy hiểm sa lưới khi đang làm thủ tục nhập cảnh

Ngày 11/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tổ công tác của đơn vị này đã dẫn giải Lê Phú Nghĩa (SN 2002, trú tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu (Tây Ninh) về Khánh Hòa sau khi đối tượng này bị bắt theo quyết định truy nã.
Đối tượng Lê Phú Nghĩa. Ảnh: CAKH.
Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, Lê Phú Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1, điều 251 BLHS. Tuy nhiên, đối tượng này đã lẩn trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện nguy hiểm.
Sau nhiều cuộc xác minh truy xét, cơ quan điều tra phát hiện Lê Phú Nghĩa đã xuất cảnh sang Campuchia. Với quyết tâm truy bắt đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đã nắm được nguồn tin trong tháng 1/2026 Nghĩa sẽ trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Nhờ sự phối hợp hỗ trợ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Lê Phú Nghĩa đã bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.
