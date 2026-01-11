Hải quan phát hiện, xử lý nhiều vụ hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nổi lên với nhiều vụ việc lớn về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Triển khai công điện và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cùng chỉ đạo của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp các hành vi vi phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong số đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nổi lên với nhiều vụ việc lớn về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cho thấy quyết tâm siết chặt kỷ cương pháp luật và bảo vệ thị trường.

Tai nghe là hàng giả mạo nhãn hiệu APPLE.

Theo đó, ngày 29/7/2025, Đội 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu kiểm tra lô hàng thuốc lá Lambert & Butler chứa trong container MSCU5479973 do Công ty HK vận chuyển để xuất khẩu đi Vương quốc Anh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 472 thùng thuốc lá, tương đương 9,44 triệu điếu, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Kết quả thẩm định của đại diện chủ thể quyền xác nhận toàn bộ lô hàng là hàng giả.

Giá trị hàng hóa thật theo giá bán lẻ tại thị trường Anh ước tính hơn 7 triệu GBP, tương đương khoảng 254,7 tỷ đồng . Do vượt thẩm quyền xử lý hình sự, ngày 19/12/2025, Cục Hải quan đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 13/10/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai), Đội 3 chủ trì kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn AL vận chuyển từ Trung Quốc sang Campuchia.

Ngoài hàng hóa khai báo, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 chiếc tai nghe Bluetooth AirPods Pro (thế hệ 2) không khai báo. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tai nghe là hàng giả mạo nhãn hiệu APPLE, trị giá hàng thật tương đương khoảng 5,35 tỷ đồng .

Cục Hải quan đã xử phạt Công ty Trách nhiệm Hữu hạn AL 440 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng để tiêu hủy theo quy định.