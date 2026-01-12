Xử lý việc 2 thanh niên cản trở CSGT khi thi hành công vụ tại TP.HCM

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ việc liên quan 2 thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 10/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi nhận vụ việc liên quan đến 2 nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng CSGT trong quá trình thi hành công vụ tại khu vực giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an TP.HCM bước đầu xác định: Vào lúc 2h30 ngày 10/1, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ - Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện N.N.T (SN 2001) điều khiển môtô 2 bánh chở N.H.V.T (SN 2003) di chuyển tốc độ cao, xe không có gương chiếu hậu bên trái...

Tổ công tác đã sử dụng môtô đặc chủng tiến hành tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra tại khu vực đường Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Đội CSGT Bàn Cờ lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tại đây, Tổ công tác yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ liên quan và kiểm tra nồng độ cồn, nhưng N.N.T không hợp tác; N.H.V.T liên tục giữ, lôi kéo cán bộ Tổ công tác để N.N.T rời khỏi hiện trường.

Trong lúc này, bộ đàm của đồng chí CSGT rơi xuống đường và bị N.H.V.T nhặt lên, ném đi. Sau đó, N.H.V.T liên tục có hành vi cản trở, dắt xe rời khỏi khu vực kiểm tra nhưng đã bị Tổ công tác ngăn chặn.

Sau khi được Tổ công tác giải thích, làm rõ các quy định pháp luật liên quan, người ngồi sau đã hiểu và chấp hành yêu cầu làm việc với lực lượng chức năng, xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký môtô (do ông L.T.N đứng tên là chủ sở hữu).

Hình ảnh clip quay lại cảnh 2 thanh niên có hành vi cản trở lực lượng CSGT.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính dưới sự chứng kiến của N.H.V.T hành vi vi phạm đối với N.N.T - người điều khiển phương tiện với các lỗi cụ thể sau: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ; xe không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe. Đồng thời, Đội CSGT Bàn Cờ tiến hành củng cố hồ sơ xử l‎ý vi phạm và mời các đương sự có liên quan đến trụ sở cơ quan để giải quyết.

Chiều 10/1, N.N.T và N.H.V.T đã đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ và xuất trình Căn cước công dân; Đội CSGT Bàn Cờ đã tiến hành làm biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông L.T.N là chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt với các hành vi: giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông và tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký xe.

Hiện vụ việc đã được Đội CSGT Bàn Cờ bàn giao Công an phường Bảy Hiền để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích, đồng thời hợp tác, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi được kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.