Nhóm buôn lậu gần 100.000 con tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam

Ê-kíp người vận chuyển, môi giới, chủ hàng buôn lậu 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống trị giá gần 6,8 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ các đối tượng vận chuyển trái phép 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống, trị giá gần 6,8 tỷ đồng qua đường hàng không.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Thùy Dương, chủ hàng.

Ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 3 chiếc vali không có người nhận tại khu vực soi chiếu có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng Hải quan và Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng và cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định bên trong các vali chứa 151 bao nylon được bơm phồng, có 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống.

Bùi Văn Toàn (44 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), người vận chuyển hàng.

Ngày 19/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng kết luận 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống có tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng .

Đến ngày 25/11/2025, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án "Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Khuất Duy Tiến (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đi cùng với Bùi Văn Toàn để kiểm tra hàng theo yêu cầu của chủ hàng.

Tích cực điều tra, đến ngày 7/1/2026, Ban chuyên án làm rõ hành vi của các đối tượng: Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, chủ hàng), Bùi Văn Toàn (44 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) vận chuyển hàng trên từ Singapore về Việt Nam, Khuất Duy Tiến (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng theo yêu cầu chủ hàng và Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ TP.HCM, môi giới mua bán).

Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ TP.HCM), môi giới mua bán. Ảnh: CATP Đà Nẵng.

Trong 2 ngày 8 và 9/1/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác đến Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa và TP.HCM bắt giữ Dương, Toàn, Tiến và Thạch.

Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Đà Nẵng mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.