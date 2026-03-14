'Đỏ mắt' tìm nhân công hái hồ tiêu ở Đắk Lắk, trái chín rụng đầy vườn

Hồ tiêu bước vào vụ thu hoạch nhưng nhiều hộ trồng ở các xã Ea Ktur, Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) vẫn không thể tìm được nhân công trợ giúp.

Những ngày này, ngay từ khoảng 6h sáng, khu vực ngã ba Cây Gòn (xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) đã nhộn nhịp do nhiều chủ vườn hồ tiêu tập trung tại đây để tìm thuê người hái tiêu. Tuy nhiên, không ít chủ vườn phải ra về vì không thuê được nhân công.

Bà Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Dray Bhăng) cho biết gia đình bà có 5 sào hồ tiêu đang chín rộ, nhiều trụ đã bắt đầu rụng trái. 2 ngày nay, bà đều dậy sớm chạy ra ngã ba Cây Gòn để tìm người hái hồ tiêu nhưng vẫn chưa thuê được. “Tiêu đã chín rụng nhưng nhân công giờ rất khan hiếm”, bà Loan lo lắng nói.

Tiêu rụng đầy vườn, bà Loan "đỏ mắt" tìm nhân công hái.

Không chỉ bà Loan, nhiều chủ vườn khác cũng đến khu vực ngã ba Cây Gòn để chờ thuê nhân công. Hễ thấy ai mặc đồ lao động dừng xe lại, các chủ vườn lập tức chạy tới hỏi thăm, thương lượng tiền công.

Gia đình ông Võ Văn Vỹ (45 tuổi, ngụ xã Ea Ktur) có gần 1 ha hồ tiêu đang bước vào giai đoạn thu hoạch, nhiều trụ tiêu đã chín rộ. “Tôi vẫn chưa tìm được người hái. Nhân công bây giờ rất hiếm, đa số họ đã nhận hái cho các vườn khác, vài ngày nữa mới xong. Nếu thu hoạch muộn thì trái rụng nhiều, chưa kể ảnh hưởng đến việc chăm sóc và năng suất vụ sau”, ông Vỹ nói.

Không chỉ khan hiếm nhân công mà còn đặc biệt thiếu người trẻ tuổi. Theo nhiều chủ vườn, hiện nay lao động trẻ tại địa phương phần lớn đã đi làm công nhân tại các khu công nghiệp hoặc làm việc tại các thành phố lớn. Vì vậy, nguồn lao động làm nông nghiệp ngày càng khan hiếm, đặc biệt vào mùa thu hoạch. Phần lớn những người đi hái hồ tiêu thuê hiện nay đều đã ngoài 50 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Cử (61 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông cùng vợ thường dậy từ 4h30 để chuẩn bị cơm nước rồi chạy xe máy đến các vườn tiêu làm thuê.

Khu vực được cho là "chợ nhân công".

Do đường xa, hầu hết những người đi hái tiêu thuê đều mang theo cơm nước và làm việc xuyên trưa. “Nhóm tôi có 6 người cùng hái cho một vườn với tiền công 350.000 đồng/ngày. Chúng tôi làm xuyên trưa để khoảng 15h là về vì đường xa. Nếu ai ở lại làm thêm thì được tính khoảng 50.000 đồng mỗi giờ”, ông Cử nói.

Ông Nguyễn Xuân Tịch (62 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn) cho biết việc hái hồ tiêu tuy không quá nặng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì phải leo trèo trên thang cao từ 6 đến 7 m. “Dù biết nguy hiểm nhưng mùa này không có việc khác nên tôi vẫn đi làm. Khi leo thang phải rất chú ý để đảm bảo an toàn”, ông Tịch chia sẻ.

Cũng theo ông Tịch, do giá xăng tăng và quãng đường đi làm khá xa nên nhiều người thường đi theo cặp hoặc theo nhóm để giảm chi phí.

Ngoài làm công theo ngày, một số nhóm lao động còn nhận hái tiêu theo hình thức khoán với giá khoảng 6.000 - 7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hình thức này ít được chủ vườn chấp nhận. Bà Đặng Thị Ngân (ngụ xã Dray Bhăng) cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm, bà mới thuê được 6 nhân công ở xã Liên Sơn Lắk, cách rẫy của bà hơn 50 km.

“Do khan hiếm nhân công nên chúng tôi phải thuê người ở xa. Năm nay tiền công cũng tăng hơn năm ngoái nhưng lao động vẫn rất hiếm”, bà Ngân nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Huân (ngụ xã Dray Bhăng) vẫn chưa thuê được người thu hoạch nên phải tự mình bắc thang hái tiêu. “Tôi hái trước những trụ chín nhiều để hạn chế trái rụng. Chắc vài ngày nữa khi các vườn khác thu hoạch xong thì mới tìm được người làm”, ông Huân nói.

Ông Huân tự bắc thang thu hoạch tiêu của vườn nhà.

Đắk Lắk hiện có khoảng 29.000 ha hồ tiêu, tập trung tại các xã như Cư M’gar, Krông Năng và Ea H’leo.

Theo ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, riêng địa phương này có hơn 1.283 ha hồ tiêu đang cho thu hoạch với năng suất khoảng 3 tấn/ha.

“Vào mùa thu hoạch hồ tiêu và cà phê, tình trạng thiếu nhân công thường xuyên xảy ra. Chúng tôi đã lập danh sách các chủ vườn cần lao động và thông báo rộng rãi đến các thôn, buôn để người dân biết và chủ động liên hệ. Tuy nhiên, vào cao điểm mùa vụ thì việc khan hiếm lao động gần như khó tránh khỏi”, ông Y Ngơn Niê nói.