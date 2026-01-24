Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá 'vàng đen' tăng cao, Việt Nam bán thu về hơn 1,6 tỷ USD

  • Thứ bảy, 24/1/2026 05:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Năm vừa qua, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt hơn 200.000 tấn và thu về hơn 1,6 tỷ USD. Trong đó, UAE, Ai Cập, Thái Lan bất ngờ chi tiền thu mua mạnh "vàng đen" của Việt Nam.

Năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024. Ảnh: T.L.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 12/2025 đạt hơn 22.000 tấn, trị giá trên 145 triệu USD, tăng 49% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung cả năm 2025, xuất khẩu sản phẩm được ví như "vàng đen" của Việt Nam đạt hơn 246.000 tấn, với trị giá hơn 1,6 tỷ USD, giảm 2% về lượng nhưng lại tăng 26% về trị giá so với năm 2024.

Lý do khiến số lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm nhưng giá trị tăng cao là giá mặt hàng này đã tăng đáng kể trong năm 2025.

Cụ thể, năm ngoái, giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam bình quân đạt 6.748 USD/tấn, tăng 28% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, năm vừa qua, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt tiêu đen, chiếm 83% tổng lượng bán ra; còn xuất khẩu hạt tiêu trắng chỉ chiếm 14%.

Về thị trường, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 23% tổng lượng và 25% tổng trị giá xuất khẩu, giảm nhẹ so với tỷ trọng năm 2024.

Trong top 10 thị trường xuất khẩu chủ lực của hạt tiêu Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thái Lan và Ai Cập là 3 quốc gia bất ngờ chi mạnh tiền để gom mua "vàng đen" của Việt Nam trong tháng 12/2025.

Cụ thể, các doanh nghiệp hạt tiêu Việt đã xuất khẩu 1.518 tấn sang UAE, thu về gần 9,4 triệu USD trong tháng cuối năm ngoái. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu sang UAE tăng đột biến gần 208% về lượng và 196% về giá trị. Lũy kế cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tiêu Việt Nam sang UAE đạt 82,2 triệu USD và là khách hàng lớn thứ 3 của ngành hạt tiêu Việt Nam, chỉ sau Mỹ và Đức.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu sang Thái Lan (xếp vị trí thứ 6) cũng ghi nhận mức tăng 264% về lượng và tăng 259% về trị giá, lần lượt đạt 1.269 tấn, thu về gần 9,63 triệu USD trong tháng 12/2025. Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Thái Lan tăng mạnh 73% mang về 62,72 triệu USD.

Ngoài 2 quốc gia trên, xuất khẩu hạt tiêu sang Ai Cập (xếp vị trí thứ 10) trong tháng 12 năm ngoái cũng đạt 417 tấn, trị giá gần 3 triệu USD, tăng 274% về lượng và tăng 249% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến hết năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang Ai Cập thu về gần 41,2 triệu USD, tăng 58% so với năm trước đó.

