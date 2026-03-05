Giá xăng tăng mạnh hơn 2.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 5/3, giá xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít lên 22.340 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 6 lần và giảm 3 lần.

Từ 15h ngày 5/3, xăng RON 95 được bán với giá 22.340 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (5/3).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.920 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 2.190 đồng/lít đối với xăng RON 95, tương đương mức tăng ròng gần 11%, là mức tăng rất mạnh so với các kỳ điều hành giá trước đây.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.440 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.340 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại sau 2 tháng dao động quanh vùng giá thấp nhất hơn một năm qua.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 6 lần và giảm 3 lần.

Mặt hàng Giá bán lẻ từ 15h ngày 5/3 Thay đổi Xăng E5 RON 92 (đồng/lít) 21.440 +1.920 Xăng RON 95 (đồng/lít) 22.340 +2.190 Dầu diesel (đồng/lít) 23.030 +3.760 Dầu hỏa (đồng/lít) 26.600 +7.140 Dầu mazut (đồng/kg) 17.490 +1.810

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Trong đó, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 3.760 đồng (+20%) lên 23.030 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 7.140 đồng (+37%) lên 26.600 đồng/lít; và dầu mazut tăng 1.810 đồng (+12%) lên 17.490 đồng/kg.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tăng mạnh trong kỳ điều hành hôm nay trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 0-200 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), biến động địa chính trị thời gian gần đây đang ảnh hưởng tới nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu thế giới, tiềm ẩn rủi ro lan truyền sang thị trường trong nước.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Cục này đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường bám sát diễn biến cung - cầu, giá bán trên địa bàn; chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng để xử lý theo quy định.

Việc kiểm tra được yêu cầu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng tạo khan hiếm, tự ý tăng giá, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng. Những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý.