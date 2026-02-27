'Sóng' ở cổ phiếu dầu khí

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí giúp nhiều cổ phiếu như PVD, PVS, OIL, GAS bứt phá, trở thành điểm sáng giữa phiên rung lắc khi VN-Index chỉ nhích nhẹ quanh tham chiếu.

Cổ phiếu doanh nghiệp dầu khí đều tăng với biên độ lớn. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 27/2 khi trạng thái giằng co chiếm ưu thế gần như xuyên suốt thời gian mở cửa. VN-Index nhiều lần nỗ lực vượt lên nhưng đều nhanh chóng suy yếu do thiếu sự đồng thuận của dòng tiền, đặc biệt tại các nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng và bất động sản.

Khi những cổ phiếu dẫn dắt chưa thể tạo lực kéo đủ mạnh, chỉ số chung vì thế liên tục chao đảo quanh ngưỡng tham chiếu, phản ánh tâm lý thận trọng và có phần dè dặt của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm mang tính phòng thủ hoặc hưởng lợi từ yếu tố riêng lẻ như điện và dầu khí. Tuy nhiên, quy mô dòng tiền ở các nhóm này chưa đủ lớn để tạo nên sự bứt phá rõ ràng cho thị trường chung.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở ngưỡng thận trọng, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan sát nhiều hơn. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 33.400 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,69 điểm (+0,1%) lên 1.880,63 điểm; HNX-Index tăng 0,49 điểm (+0,2%) lên 262,82 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 129,31 điểm.

Thị trường hôm nay tiếp tục nghiêng nhẹ về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 385 mã tăng (gồm 39 mã tăng trần), 744 mã giữ tham chiếu và 443 mã giảm (gồm 30 mã giảm sàn).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, áp lực bán chiếm ưu thế rõ ràng hơn với 19 mã giảm so với 10 mã tăng và duy nhất SSI giữ tham chiếu. Chỉ số đại diện rổ này vì thế giảm hơn 8 điểm xuống 2.061 điểm.

VN-Index rung lắc quanh mốc kháng cự 1.880 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực giữ nhịp cho VN-Index trong phiên 27/2 tiếp tục đặt nặng lên vai VIC khi cổ phiếu này tăng 1,8% và đóng vai trò như một trụ đỡ quan trọng mỗi khi chỉ số chao đảo. Trong bối cảnh nhiều bluechip suy yếu, lực cầu tại VIC giúp thị trường tránh được một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Bên cạnh đó, chỉ số còn nhận được sự hỗ trợ từ một số mã như BSR (+4%), GAS (+1,8%), FPT (+2,7%), VPL (+2,2%), GEE (+4,2%), VCK (+3%), VPX (+2,9%), VHM (+0,4%) và DCM (+6,3%).

Nhóm dầu khí nổi lên là tâm điểm hút tiền trong phiên. Không chỉ BSR và GAS, hàng loạt cổ phiếu trong ngành đồng loạt bứt phá mạnh: PVT tăng trần, PVS (+2,4%), PVD (+3,2%), OIL (+12,3%), PVC (+9%), PVP (+4,3%)…

Ở chiều ngược lại, áp lực cản trở thị trường đến từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm tiêu dùng, ngân hàng và vật liệu. MCH (-3,4%) và VNM (-3,4%) điều chỉnh sâu, trong khi HPG (-2%) suy yếu.

Nhóm ngân hàng cũng không mấy tích cực khi VCB (-0,8%), BID (-1,1%), STB (-2,2%), MBB (-1%), HDB (-1,6%) đồng loạt giảm điểm. GVR (-2%) và MSN (-1,7%) góp thêm áp lực, khiến nỗ lực kéo điểm từ nhóm dầu khí và một vài mã riêng lẻ trở nên mong manh hơn.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, quy mô bán ròng hôm nay đã giảm đáng kể, còn hơn 60 tỷ đồng . Điểm đáng chú ý là dòng tiền ngoại đã quay lại mua ròng FPT với giá trị 223 tỷ đồng sau chuỗi bán ra kéo dài từ đầu tháng. Động thái này phần nào cải thiện tâm lý tại nhóm công nghệ và giúp cổ phiếu này đóng góp tích cực cho chỉ số chung.

Ở chiều bán, khối ngoại tập trung xả mạnh HNG (- 243 tỷ đồng ), VNM (- 242 tỷ đồng ) và VCB (- 162 tỷ đồng ).