Diễn biến mới tại FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

  • Thứ sáu, 27/2/2026 17:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một dự án nhà ở xã hội của FLC tại Hạ Long được Vietcombank Hạ Long triển khai chương trình cho vay lãi suất 5,6%/năm trong 5 năm đầu và vay tối đa 70% giá trị hợp đồng mua bán.

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường đầu năm nay, liên tuc xuất hiện trong các sự kiện của FLC và Bamboo Airways. Ảnh: FLC.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, Vietcombank Hạ Long đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án GreenLife Apartment, thuộc Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long.

Theo đó, người mua được áp dụng lãi suất 5,6%/năm, cố định trong 5 năm đầu. Chương trình triển khai đến hết ngày 31/12 hoặc theo tiến độ thực tế của dự án.

Khách hàng có thể vay tối đa 70% giá trị hợp đồng mua bán, thời hạn vay lên tới 25 năm. Tài sản bảo đảm là chính căn hộ hình thành từ vốn vay, đồng thời khoản vay được giải ngân theo tiến độ hợp đồng mua bán sau khi khách hàng hoàn tất phần vốn tự có và ký hợp đồng.

Điều kiện vay áp dụng với khách hàng từ 18 đến 65 tuổi tại thời điểm đề nghị vay, không có nợ xấu và có thu nhập đảm bảo hệ số trả nợ không vượt quá 60% tổng thu nhập. Đồng thời, người mua phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ và ngân hàng.

flc anh 1

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội GreenLife Apartment. Ảnh: FLC.

GreenLife Apartment là dự án nhà ở xã hội thuộc phân khu GreenLife trong Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long, quy mô 88 ha. Dự án gồm 3 tòa nhà với tổng cộng 759 căn hộ, diện tích 35 m2, 45 m2 và 57 m2.

Dự án tọa lạc tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, kết nối tới trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện và các trục giao thông chính của thành phố. Theo chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành cất nóc, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà từ ngày 28/1 và dự kiến bàn giao vào quý III/2026. Trong đợt 1, khoảng 200 căn hộ sẽ được mở bán.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết trước thời điểm triển khai gói vay, dự án ghi nhận hơn 700 khách hàng quan tâm và đăng ký hồ sơ.

Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất ngày 26/1 tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, hệ sinh thái FLC liên tiếp ghi nhận nhiều động thái tích cực.

Gần nhất, Công ty Chứng khoán Artex - doanh nghiệp từng gắn với hệ sinh thái Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2.

Trước đó, ông Quyết cũng làm việc với lãnh đạo Boeing về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX.

Diễn biến mới tại Bamboo Airways sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Trong buổi làm việc với Bamboo Airways, Cục trưởng Cục Hàng không kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của ông Trịnh Văn Quyết, hãng sẽ tái thiết theo chiến lược rõ ràng, gia tăng đội tàu và nâng chất lượng dịch vụ.

10:36 17/2/2026

Ông Trịnh Văn Quyết gặp CEO Boeing Việt Nam

Nhà sáng lập Bamboo Airways vừa làm việc với lãnh đạo Boeing về việc tái khởi động hợp tác, đồng thời, đề xuất thuê tàu bay thế hệ mới 737 MAX của nhà sản xuất máy bay Mỹ.

05:05 14/2/2026

Liên Phạm

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    • Boeing

      Boeing

      Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

      • Thành lập: 15/7/1916
      • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
      • Sáng lập: William Boeing

    Đọc tiếp

