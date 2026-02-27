Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chủ tịch TP.HCM: Từ nay, chấm dứt tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi

  • Thứ sáu, 27/2/2026 17:55 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, từ nay về sau, thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ tổ chức các sự kiện UBND TP cho phép

Ông Nguyễn Văn Được cho biết từ nay, thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi. Ảnh: UBND TP.HCM.

Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3.

Trong phần phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thẳng thắn đánh giá thực trạng tổ chức sự kiện, hội chợ dày đặc tại khu vực trung tâm, đặc biệt trên các tuyến đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo người đứng đầu UBND TP.HCM, tình trạng tổ chức sự kiện quá dày đặc khiến nhiều thời điểm các tuyến đường này không còn không gian cho người đi bộ, trong khi đường Nguyễn Huệ vốn được định hướng là phố đi bộ.

Các hoạt động tập trung đông người cũng gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn nghiêm trọng, làm người dân sinh sống trong khu vực bức xúc.

duong Le Loi anh 1

Đường Lê Lợi sau khi được chỉnh trang mới đây. Ảnh: KDH.

Việc phong tỏa đường để phục vụ sự kiện dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ông Được cho biết có trường hợp người dân bị kẹt xe 4-5 tiếng và phải gọi điện trực tiếp cho ông để phản ánh.

Lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận bản thân là “nạn nhân” phải xuống xe đi bộ vì không thể di chuyển. Các sự kiện kéo dài liên tục trên 2 tuyến đường này đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại chính đáng của người dân, nhất là trong các dịp cao điểm như cận Tết.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì rà soát, xem xét lại việc sử dụng 2 tuyến đường này từ năm 2027 và các năm tiếp theo; quy hoạch cụ thể sự kiện nào được tổ chức, tổ chức ở đâu để tránh tập trung gây kẹt xe.

"Từ nay về sau, chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn với phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ sử dụng để tổ chức các sự kiện UBND TP.HCM cho phép. Chúng ta đừng lạm dụng quá nhiều", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Sau đường Lê Lợi, Khang Điền muốn chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành

Sau khi hoàn thành chỉnh trang đường Lê Lợi, Khang Điền bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM cải tạo, nâng cấp không gian đô thị quanh chợ Bến Thành.

15:35 31/12/2025

3 tuyến đường đắt nhất TP.HCM theo bảng giá đất đề xuất áp từ 2026

Dự thảo bảng giá đất lần đầu dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 của TP.HCM ghi nhận Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi có mức giá cao nhất, hơn 687 triệu đồng/m2.

11:28 30/11/2025

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập

Lễ hội Đường sách Tết 2026 của TP.HCM khai mạc vào 17h ngày 15/2 tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Đường sách Tết ở phường Bình Dương và Vũng Tàu cũng mở cửa đón khách vào cùng ngày.

20:52 15/2/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

đường Lê Lợi TP.HCM Phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức sự kiện kẹt xe lãnh đạo TP.HCM

    Đọc tiếp

    'Song' o co phieu dau khi hinh anh

    'Sóng' ở cổ phiếu dầu khí

    1 giờ trước 17:37 27/2/2026

    0

    Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí giúp nhiều cổ phiếu như PVD, PVS, OIL, GAS bứt phá, trở thành điểm sáng giữa phiên rung lắc khi VN-Index chỉ nhích nhẹ quanh tham chiếu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý