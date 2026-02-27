Chủ tịch TP.HCM: Từ nay, chấm dứt tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, từ nay về sau, thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ tổ chức các sự kiện UBND TP cho phép

Ông Nguyễn Văn Được cho biết từ nay, thành phố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi. Ảnh: UBND TP.HCM.

Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3.

Trong phần phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thẳng thắn đánh giá thực trạng tổ chức sự kiện, hội chợ dày đặc tại khu vực trung tâm, đặc biệt trên các tuyến đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo người đứng đầu UBND TP.HCM, tình trạng tổ chức sự kiện quá dày đặc khiến nhiều thời điểm các tuyến đường này không còn không gian cho người đi bộ, trong khi đường Nguyễn Huệ vốn được định hướng là phố đi bộ.

Các hoạt động tập trung đông người cũng gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn nghiêm trọng, làm người dân sinh sống trong khu vực bức xúc.

Đường Lê Lợi sau khi được chỉnh trang mới đây. Ảnh: KDH.

Việc phong tỏa đường để phục vụ sự kiện dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ông Được cho biết có trường hợp người dân bị kẹt xe 4-5 tiếng và phải gọi điện trực tiếp cho ông để phản ánh.

Lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận bản thân là “nạn nhân” phải xuống xe đi bộ vì không thể di chuyển. Các sự kiện kéo dài liên tục trên 2 tuyến đường này đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại chính đáng của người dân, nhất là trong các dịp cao điểm như cận Tết.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì rà soát, xem xét lại việc sử dụng 2 tuyến đường này từ năm 2027 và các năm tiếp theo; quy hoạch cụ thể sự kiện nào được tổ chức, tổ chức ở đâu để tránh tập trung gây kẹt xe.

"Từ nay về sau, chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn với phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ sử dụng để tổ chức các sự kiện UBND TP.HCM cho phép. Chúng ta đừng lạm dụng quá nhiều", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.