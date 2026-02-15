Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập

Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM ; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng nguyên lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc sự kiện. Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", sự kiện mở đầu cho hành trình 8 ngày hội tri thức rực rỡ, mang sức sống mới và khát vọng vươn xa của Thành phố mang tên Bác.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - nhấn mạnh: "Lễ hội năm nay tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết với xu hướng đọc hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng trong thời đại số". Theo ông, đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới.

Sau nghi thức khai mạc, đoàn đại biểu đã tham quan các phân khu tri thức trên đường Lê Lợi. Mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM tổ chức Đường sách Tết với diện tích kỷ lục 13.635 m2. Các sự kiện văn hóa hội tụ quanh đại lộ Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) khẳng định vị thế của một thành phố trí thức, hiện đại và đầy nghĩa tình.

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là linh vật "Bính Ngọ vươn mình" dũng mãnh trong giáp kim loại và dây cương tre. Hình tượng chú ngựa mang theo hành trang sách không chỉ là biểu tượng của năm mới mà còn đại diện cho tinh thần lấy di sản làm lõi để phi tới tương lai.

Đoàn đại biểu lắng đọng tại không gian "Rừng tre kể chuyện", nơi tôn vinh cuộc đời và tư tưởng của Bác Hồ. Với hơn nhiều đầu sách quý và phướn dọc trích dẫn lời dạy của Người, đây là điểm tựa văn hóa - lịch sử vững chãi để Thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Tại phân khu Xuân Hội Tụ (Khu A), đoàn lãnh đạo đã dành thời gian thưởng lãm triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập" với tâm điểm là sa bàn quy hoạch hiện đại tái hiện sinh động diện mạo mới của đô thị.

Một trong những điểm nhấn khác của Đường sách Tết là triển lãm Sách và Hội nhập. Không gian này trưng bày nhiều quyển sách quý, những ấn bản độc bản in trên giấy Dó từ trước năm 1945 cùng các tác phẩm nghệ thuật đóng sách khảm da, mạ vàng 24K đầy tinh xảo. Đồng thời, đây cũng là nơi giới thiệu đến độc giả những quyển sách về Đảng, Bác Hồ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng từ NXB Tổng hợp TP.HCM và NXB Trẻ, NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bà Phan Thị Thu Hà (áo vàng) giới thiệu về ấn phẩm Uncle Ho: The name that illuminates Việt Nam’s beauty (Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ) bằng tiếng Anh và sách khổ lớn về Lê Quý Đôn tại gian hàng NXB Trẻ. Những cuốn sách đồ sộ này không chỉ mang giá trị tri thức mà còn là những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng tại Lễ hội Đường sách Tết 2026.

Tác phẩm quy tụ hơn 150 bức ảnh tư liệu và hiện vật quý giá được sắp xếp theo trình tự biên niên, tái hiện sinh động hành trình 115 năm từ lúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước cho đến những thành tựu rực rỡ của đất nước hôm nay.

Màn trình diễn thư pháp với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - kỷ nguyên vươn mình" tại buổi khai mạc. Tại sân khấu sự kiện, nghệ nhân đã sử dụng một cây bút khổng lồ dài 2,7m để viết trên một tờ giấy dài 8m, thể hiện dòng chữ "Kỷ Nguyên Vươn Mình".

Từ hôm nay, trạm "ATM Sách Nghĩa tình" chính thức vận hành, lan tỏa sự hào hiệp và gắn kết của người dân Thành phố. Tại đây, mỗi người có thể nhận "lộc tri thức" hoặc gửi tặng những cuốn sách hay để cùng xây dựng một cộng đồng đọc sách văn minh tại TP.HCM.

Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng cũng có mặt tại buổi lễ khai mạc. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng là khi nhà văn 97 tuổi giao lưu với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - 106 tuổi. Cả hai gửi đến nhau lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Lễ hội Đường sách Tết 2026 sẽ phục vụ du khách, người dân TP.HCM từ nay đến 22h ngày 22/2 (mùng 6 Tết) tại 3 khu vực phường Sài Gòn - Bình Dương - Vũng Tàu, hứa hẹn sẽ là điểm đến tri thức của người dân ngày đầu năm.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 có sự đồng hành của Nam A Bank.

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) là một ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, được thành lập năm 1992. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Nam A Bank không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính như huy động vốn, cho vay, ngân hàng số, thanh toán quốc tế và các giải pháp tài chính dành cho cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Với định hướng phát triển bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số, Nam A Bank tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình giao dịch và gia tăng giá trị cho cộng đồng.”