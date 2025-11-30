3 tuyến đường đắt nhất TP.HCM theo bảng giá đất đề xuất áp từ 2026

Dự thảo bảng giá đất lần đầu dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 của TP.HCM ghi nhận Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi có mức giá cao nhất, hơn 687 triệu đồng/m2.

Đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, cùng với Lê Lợi dự kiến là 3 tuyến đường có giá đất cao nhất ở TP.HCM, theo dự thảo bảng giá đất đang được lấy ý kiến. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa gửi văn bản lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là mức giá ở nhiều tuyến đường trung tâm giữ nguyên theo bảng giá đất áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết năm 2025, trong khi chênh lệch đáng kể so với giá khảo sát của đơn vị tư vấn.

Ba tuyến đường có mức giá cao nhất vẫn là Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, lên đến 687,2 triệu đồng/m2. Dù vậy, con số này thấp hơn khoảng 30% so với mức giá do đơn vị tư vấn khảo sát là 954,3 triệu đồng/m2.

Đây đều là những con đường ở trung tâm quận 1 cũ, gắn với các địa danh lâu đời của TP.HCM. Khảo sát ở các trang rao bán bất động sản trực tuyến, mỗi m2 đất mặt tiền trên các tuyến đường này thường dao động 1- 2 tỷ đồng . Trong khi đó, giá thuê mặt bằng có thể lên đến 10 triệu đồng/m2/tháng.

Từ năm 2023, đường Đồng Khởi đã lọt vào danh sách top 13 nơi có giá thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới theo báo cáo từ Cushman và Wakefield. Bên cạnh những công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, Công trường Lam Sơn..., nơi đây còn quy tụ nhiều khách sạn hạng sang và tòa nhà văn phòng, thương mại có giá thuê ngất ngưởng như Union Square, Hotel Continental, Opera View, thu hút hàng loạt thương hiệu xa xỉ toàn cầu như Gucci, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Omega, Tag Heuer...

Đường Nguyễn Huệ cũng có sự hiện diện của các tòa nhà biểu tượng như trụ sở UBND TP.HCM, khách sạn 5 sao như Rex Hotel, Times Square..., đồng thời cũng là nơi nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn đặt trụ sở, văn phòng. Song song, với quy hoạch là phố đi bộ, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, con đường này cũng ghi nhận nhiều thương hiệu F&B đến mở cửa hàng, cùng với các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ ở vỉa hè.

Trong khi đó, đường Lê Lợi kéo dài từ chợ Bến Thành đến Nhà hát Thành phố, tập trung đa dạng loại hình kinh doanh từ mua sắm lưu niệm, thời trang, dịch vụ ăn uống, giải trí, trung tâm thương mại cho đến ga metro. Giá trị bất động sản trên tuyến đường này ngày càng được nâng cao khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào hoạt động từ cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết bảng giá đất mới được xây dựng theo hướng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, đồng thời khắc phục những hạn chế của bảng giá hiện hành và hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư và điều tiết kinh tế.

Bảng giá đất sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, xác định nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng; tính tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng; xác định mức lệ phí, mức xử phạt và tiền bồi thường trong lĩnh vực đất đai; cũng như làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trong trường hợp giao đất không qua đấu giá.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với khu vực TP.HCM cũ, dữ liệu giao dịch tương đối đầy đủ nên dự thảo lần này chủ yếu điều chỉnh để bảo đảm mặt bằng giá đồng đều giữa các tuyến, không làm tăng so với bảng giá đang áp dụng.