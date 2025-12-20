Chagee tiếp tục mở thêm flagship store tại TP.HCM

Chagee vừa khai trương thêm flagship store tại tòa nhà mPlaza (TP.HCM), bên cạnh cửa hàng tương tự trên đường Đồng Khởi.

Chagee hiện có đến 17 cửa hàng tại Việt Nam. Ảnh: Chagee.

Mới đây, Chagee đã chính thức khai trương flagship store tại tòa nhà mPlaza ở phường Sài Gòn, TP.HCM. Như vậy, thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã có tổng cộng 17 cửa hàng ở Việt Nam, trong đó có 2 flagship store và một concept store, tất cả đều tại các vị trí đắc địa ngay tại TP.HCM.

Bà Võ Thị Thiên Nga, Tổng giám đốc Chagee Việt Nam cho biết toàn bộ đội ngũ đều là người Việt. "Với Chagee, Việt Nam không chỉ là một thị trường, mà là một nền văn hóa mà thương hiệu trân trọng sâu sắc và một cộng đồng mà chúng tôi biết ơn khi được trở thành một phần trong đó", bà khẳng định, đồng thời cam kết thương hiệu sẽ đồng hành với thị trường Việt Nam bằng "trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn".

Trước đó, hồi cuối tháng 11, Chagee cho biết sẽ mở 21 cửa hàng tại TP.HCM trong năm nay. Nếu kế hoạch này vẫn đang được thực hiện, thương hiệu có thể sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 4 địa điểm mới trong những ngày cuối năm.

"Chiến lược mở rộng chuỗi cửa hàng của Chagee sẽ có chọn lọc, ưu tiên chất lượng trải nghiệm và sự tin tưởng của khách hàng tại các thành phố trọng điểm", đại diện Chagee nói khi đó.

Chagee thành lập năm 2017 tại Vân Nam (Trung Quốc), hiện có hơn 7.000 cửa hàng trên toàn cầu và đang mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á và Mỹ.

Riêng tại thị trường Việt Nam, thương hiệu từng vướng nhiều lùm xùm ở thời điểm "chào sân". Cụ thể, hồi tháng 3, Công ty TNHH Chagee Việt Nam bị phát hiện đã cung cấp thông tin đường dẫn đến ứng dụng Chagee hiển thị hình ảnh có "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) phi pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam trên fanpage chính thức.

Nhiều người dùng Việt Nam đã bày tỏ phẫn nộ, phản đối, kêu gọi tẩy chay chuỗi trà sữa này. Chagee sau đó đã gỡ ứng dụng trên Google Play và App Store để sửa đổi, đồng thời cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam và đảm bảo việc vận hành tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM mời Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan quản lý văn hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Công ty TNHH Chagee Việt Nam đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính này.