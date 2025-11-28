Chagee dự kiến mở 21 cửa hàng tại TP.HCM chỉ trong năm nay

Thương hiệu trà sữa Trung Quốc vừa khai trương cửa hàng thứ 17 tại TP.HCM. Đặc biệt, cửa hàng này được vận hành bởi đội ngũ là người khiếm thính và người điếc.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu của Chagee có nhân viên pha chế là người điếc và người khiếm thính. Ảnh: Chagee.

Thương hiệu trà sữa Trung Quốc Chagee vừa chính thức ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Với sự hợp tác từ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM, cửa hàng được vận hành hoàn toàn bởi đội ngũ nhân viên pha chế (barista) là người điếc và người khiếm thính.

Trước đó, thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã vận hành thành công cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu tại Singapore.

"Mô hình cửa hàng này cần nhiều sự nỗ lực và quy trình chuẩn bị kĩ lưỡng, chuyên môn hóa và có tính trách nhiệm cao để đảm bảo đem lại đầy đủ quyền lợi và quyền bình đẳng đến các bạn barista là người điếc và người khiếm thính", đại diện Chagee cho biết.

Vị này nói thêm rằng trong quá trình hợp tác với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM, thương hiệu sẽ thảo luận để cân nhắc nhân rộng mô hình này nếu phù hợp.

Cửa hàng nói trên cũng là chi nhánh thứ 17 của Chagee tại Việt Nam chỉ sau 5 tháng. Các cửa hàng đều nằm ở vị trí đắc địa hoặc các trung tâm thương mại đông đúc, nhộn nhịp.

Đáng chú ý, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Chagee cho biết thương hiệu sẽ mở 21 cửa hàng tại TP.HCM trong năm nay.

"Chiến lược mở rộng chuỗi cửa hàng của Chagee sẽ có chọn lọc, ưu tiên chất lượng trải nghiệm và sự tin tưởng của khách hàng tại các thành phố trọng điểm", đại diện Chagee nói về kế hoạch trong tương lai.

Đánh giá về chiến lược của Chagee khi liên tục mở mới cửa hàng ở các mặt bằng đẹp trong thời gian ngắn, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School cho rằng thương hiệu đã chọn định vị cao cấp ngay từ đầu, tập trung vào các quận trung tâm và nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Chagee là thương hiệu trà sữa nổi tiếng Trung Quốc nhưng vướng nhiều ồn ào khi mới chào sân thị trường Việt Nam.

Hồi tháng 3, Công ty TNHH Chagee Việt Nam cung cấp thông tin đường dẫn đến ứng dụng Chagee hiển thị hình ảnh có "đường chín đoạn (đường lưỡi bò)" phi pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia trên trang cộng đồng (fanpage) Facebook “Chagee Vietnam”.

Nhiều người dùng Việt Nam đã bày tỏ phẫn nộ, phản đối, kêu gọi tẩy chay chuỗi trà sữa này. Khi đó, phía Chagee không có động thái nào để phản hồi người dùng Việt Nam. Công ty âm thầm gỡ bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp và đường dẫn tải ứng dụng đã quảng cáo trước đó.

Thương hiệu cũng chặn khách hàng Việt Nam tải ứng dụng trực tiếp từ Google Play, AppStore.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM sau đó cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM mời Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan quản lý văn hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Công ty TNHH Chagee Việt Nam đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính nêu trên.