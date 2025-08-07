Chagee trở lại mặt bằng có giá 1 tỷ đồng/tháng ở phường Sài Gòn

Chagee sắp mở cửa hàng tiếp theo tại mặt bằng góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Chagee trở lại mặt bằng trên "đất vàng" phường Sài Gòn có giá thuê khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Ảnh: Diệu Thanh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều ngày 7/8, Chagee đã trở lại chuẩn bị mở cửa hàng thứ 3 tại mặt bằng góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Cửa hàng mới đang được sửa sang với biển hiệu đã được gắn lên.

Trước đó, mặt bằng này được cho là nơi Chagee có ý định mở cửa hàng đầu tiên khi gia nhập thị trường Việt Nam hồi tháng 3. Tuy nhiên, sau ồn ào chia sẻ "đường lưỡi bò" phi pháp, thương hiệu đã âm thầm tháo bảng hiệu tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau đó cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM mời Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Doanh nghiệp đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính này.

Vừa qua, Chagee liên tiếp mở cửa hàng đầu tiên tại phường Tân Hưng và cơ sở thứ 2 tại phường Bến Thành, TP.HCM.

Quay trở lại với mặt bằng ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết nơi đây có giá thuê khoảng 40.000 USD /tháng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng /tháng.

Mặt bằng này sở hữu vị trí góc hai mặt tiền, diện tích hơn 230 m2, bề ngang hơn 8 m, với kết cấu gồm một trệt và hai lầu.

Một môi giới lâu năm cho biết khu vực này đang thu hút nhiều khách thuê, nhưng rất ít mặt bằng có chiều ngang lên đến 8 m. Dù mặt bằng trên đã được rao thuê khoảng một năm qua nhưng gặp vướng mắc pháp lý, khiến các bên e ngại ký hợp đồng.

"Nếu hợp đồng thuê có thời hạn 5 năm và pháp lý rõ ràng, mức giá thuê 45.000 USD /tháng vẫn có nhiều bên chấp nhận", người này chia sẻ.

Đường Đồng Khởi được xem là "đất vàng" của TP.HCM, hội tụ nhiều khách sạn hạng sang và công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố và Công trường Lam Sơn.

Giá thuê mặt bằng tại khu vực này thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhờ sự hiện diện của các tòa nhà đắt đỏ như Union Square, Hotel Continental, Opera View - nơi quy tụ loạt thương hiệu xa xỉ như Gucci, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Omega và Tag Heuer.

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 mới phát hành của Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đường Đồng Khởi đạt trung bình 368 USD /feet vuông/năm, tương đương 330 USD /m2/tháng (gần 9 triệu đồng/m2/tháng).