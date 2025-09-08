Chagee tiếp tục mở cửa hàng mới

Dù liên tục vấp phải phản ứng sau lùm xùm "đường lưỡi bò", Chagee vẫn duy trì tốc độ mở rộng nhanh chóng khi sở hữu 6 cửa hàng tại TP.HCM chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

Ngày 8/9, Chagee chính thức khai trương cửa hàng mới trên đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Đây là điểm bán thứ 6 của thương hiệu trà sữa Trung Quốc tại Việt Nam, nối tiếp chuỗi 5 cửa hàng liên tục mở cửa chỉ trong chưa đầy 2 tháng kể từ khi ra mắt thị trường vào 16/7.

Điểm chung của các cửa hàng này là đều tọa lạc ở những vị trí đắc địa, sầm uất tại TP.HCM.

Việc mở rộng diễn ra trong bối cảnh hệ thống Chagee đang vận hành ổn định, thậm chí nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách ra vào đông đúc.

Trên fanpage chính thức, Chagee cho biết sẽ "tiếp tục chấp hành và lắng nghe các chỉ thị của Chính phủ Việt Nam, các quy định pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất", đồng thời bày tỏ sự trân trọng với khách hàng và mong muốn mang lại "những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ nhất".

Bên trong cửa hàng Chagee Lê Văn Sỹ vừa chính thức mở cửa. Ảnh: Chagee Vietnam.

Chagee vướng nhiều ồn ào từ khi mới chào sân thị trường Việt Nam. Hồi tháng 3, Công ty TNHH Chagee Việt Nam cung cấp thông tin đường dẫn đến ứng dụng Chagee hiển thị hình ảnh có "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) phi pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia, trên fanpage "Chagee Vietnam".

Nhiều người dùng đã bày tỏ phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay chuỗi trà sữa này. Khi đó, phía Chagee không có động thái nào để phản hồi người dùng Việt Nam. Công ty âm thầm gỡ bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp và đường dẫn tải ứng dụng đã quảng cáo trước đó.

Đến tối 17/3, Chagee tháo dỡ toàn bộ biển hiệu tại mặt bằng góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp (TP.HCM), nơi dự kiến là cửa hàng đầu tiên của chuỗi tại Việt Nam.

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM mời doanh nghiệp làm việc và đến ngày 26/3 có quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.

Dù tiếp tục khóa bình luận trên fanpage, mỗi bài đăng của Chagee vẫn nhận nhiều phản ứng phẫn nộ từ người dùng mạng xã hội.

Tuy vậy, giữa tháng 7, thương hiệu chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên ở phường Tân Hưng, TP.HCM, và sang tháng 8 tiếp tục trở lại "đất vàng" Đồng Khởi.

Đánh giá về chiến lược của Chagee khi liên tục mở mới cửa hàng ở các mặt bằng đẹp trong thời gian ngắn, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School cho rằng thương hiệu đã chọn định vị cao cấp ngay từ đầu, tập trung vào các quận trung tâm và nhóm khách hàng có thu nhập cao. Do đó, việc liên tục mở rộng ở các mặt bằng đắc địa là chiến lược cốt lõi, không phải ứng biến.

"Lùm xùm chỉ là chất xúc tác buộc thương hiệu đẩy nhanh tốc độ. Từ chỗ bị bàn tán tiêu cực, Chagee chuyển hướng để dư luận nói về tốc độ mở rộng, vị trí mới và trải nghiệm sang trọng", ông Thanh nói với Tri Thức - Znews.