Novaland rút khỏi dự án The Sun Avenue

Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty liên quan dự án The Sun Avenue với giá gần 205 tỷ đồng, qua đó dự án này sẽ không còn thuộc hệ sinh thái Novaland.

Dự án The Sun Avenue trên trục Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến, với giá trị gần 205 tỷ đồng .

Đây là công ty con do Novaland nắm giữ 99,99% vốn và quyền biểu quyết. Doanh nghiệp này đồng thời là công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú - chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, tọa lạc trên trục đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Như vậy, sau khi hoàn tất thoái vốn, tỷ lệ sở hữu của Novaland tại Tân Kim Yến và Công ty TNHH BĐS Gia Phú sẽ về mức 0%, đồng nghĩa dự án The Sun Avenue không còn thuộc hệ sinh thái Novaland.

Theo Novaland, việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi và những dự án có tiềm năng.

"Việc thay đổi cơ cấu sở hữu vốn nói trên không làm thay đổi pháp nhân chủ đầu tư dự án The Sun Avenue - vẫn là Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, do đó sẽ không phát sinh bất kỳ thủ tục hay chi phí nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng", Novaland thông tin.

Phía Công ty Gia Phú khẳng định với sự hỗ trợ từ Novaland, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) cho 2.894 căn hộ tại The Sun Avenue theo kế hoạch. Trước đó, một phần căn hộ tại dự án đã được cấp sổ và bàn giao cho cư dân.

Động thái thoái vốn tại Tân Kim Yến nằm trong chuỗi giải pháp tái cấu trúc tài chính mà Novaland triển khai trong thời gian qua. Ngày 28/12, tập đoàn đã kết thúc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tài chính mới, trong đó có kế hoạch vay vốn với quyền chuyển đổi thành cổ phần, tổng giá trị dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, đầu tháng 12, Novaland cũng phê duyệt phương án giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên từ gần 790 tỷ đồng xuống hơn 490 tỷ đồng , song vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối.

Novaland cho biết đến nay, tập đoàn đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc. Các dự án trọng điểm đều ghi nhận tiến triển tích cực về pháp lý, nhận được sự tài trợ và cam kết đồng hành từ các ngân hàng trong nước. Riêng với các dự án đang triển khai, phần lớn đã khôi phục hoạt động xây dựng, bàn giao hơn 6.000 sản phẩm và cấp sổ cho hàng nghìn sản phẩm sau thời gian dài đình trệ.

Đối với các khoản nợ, Novaland cho biết đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp cụ thể cho từng nhóm nghĩa vụ trong cơ cấu nợ, với mục tiêu bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và các bên liên quan.