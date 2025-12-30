Nữ chủ tịch Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 21 bị can khác về 5 tội danh.

Trong đó, nữ Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định hành vi phạm tội của bị can Loan gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 297 tỷ đồng .

Kết quả điều tra cho thấy hành vi phạm tội của bị can Loan xuất phát từ phi vụ làm ăn, mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) để bán cho đối tác là Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland). Khu đất này vốn được UBND TP.HCM giao Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Tuy nhiên, tháng 12/2009, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) đã thỏa thuận với Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và bị can Đặng Phước Dừa (khi đó là Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín) về việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn với giá 1.200 USD /m2, thông qua hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Tháng 11/2013, Nguyễn Thị Như Loan nắm được thông tin Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa có nhu cầu chuyển nhượng dự án trên nên tìm cách mua lại.

Tại CQĐT, nữ Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai khai bị can này đã thống nhất với bị can Linh và Dừa giá mua khu đất trên là 460,9 tỷ đồng , bao gồm cả tiền sử dụng đất. 2 bị can Linh và Dừa có trách nhiệm làm việc với phía đối tác để bán 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Loan.

Còn bị can Loan có trách nhiệm đặt cọc 50 tỷ đồng để Linh và Dừa hoàn thiện thủ tục và nộp 186,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất thay cho 2 người này. Theo thỏa thuận, bị can Loan chuyển 2 khoản tiền trên rồi hợp thức thành hợp đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai cho Công ty Phú Việt Tín vay tiền sử dụng đất 186,1 tỷ đồng .

Khi thấy đối tác bị can Linh và Dừa không thực hiện đúng theo hợp đồng (sau khi nộp tiền sử dụng đất, Dừa có trách nhiệm chuyển cho Loan đứng tên 35% vốn góp), nữ Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai đến Tập đoàn Cao su để tìm hiểu.

Bị can Loan được ông Phạm Văn Thành (nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su) và ông Trần Ngọc Thuận (khi đó là Tổng Giám đốc) cho biết, Linh và Dừa vẫn còn nợ tiền mua vốn góp.

Bị can Loan chất vấn, thì Dừa xác nhận và đề nghị nữ Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai cho ứng 65 tỷ đồng để trả cho phía Tập đoàn Cao su. Loan đồng ý và chuyển số tiền trên cho Dừa.

Sau đó, các công ty của Linh, Dừa nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa rồi chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai toàn bộ số vốn góp. Đối với 1% vốn góp còn lại, Loan cũng ký hợp đồng mua nốt sau đó.

Vẫn theo lời khai của nữ Chủ tịch doanh nghiệp, sau khi Công ty Quốc Cường Gia Lai bán lại dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với giá hơn 846 tỷ đồng , trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là hơn 464 tỷ đồng (bao gồm tiền mua vốn góp, lãi vay, thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai lãi gần 382 tỷ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Sau khi trừ đi chi phí sử dụng vốn hơn 10,2 tỷ đồng (tính theo mức lãi suất 10%/năm), nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 84 tỷ đồng , chia cổ tức cho các cổ đông khác gần 88 tỷ đồng , Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi khoảng 201 tỷ đồng và đã xin nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả.

CQĐT xác nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng . Cơ quan tố tụng đã kê biên 4 bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án. Theo lời khai của bị can Nguyễn Thị Như Loan, các bất động sản trên trị giá 281,2 tỷ đồng .