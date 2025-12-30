Tin mới nhất vụ người phụ nữ tử vong trước cửa phòng trọ ở TP.HCM

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người đàn ông sau khi sát hại bạn gái đã lái xe máy, chạy khoảng 3 km, thì tông vào đuôi xe tải và tử vong tại chỗ.

Ngày 30/12, nguồn tin phóng viên Báo Tiền Phong cho biết quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cả nạn nhân và nghi phạm trong vụ án mạng đều đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 29/12, chị P.T.A. (SN 1995, quê An Giang, xảy ra mâu thuẫn tình cảm với M.T.L. (SN 1988, quê Lâm Đồng) tại khu nhà trọ gần đường N7 (xã Bàu Bàng, TPHCM). Sau một hồi tranh cãi, L. dùng dao sát hại chị A.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc có người tử vong tại nhà trọ, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng đến hiện trường.

Trong quá trình lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, nơi người phụ nữ tử vong thì nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông.

Dựa vào đặc điểm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận định đây là nghi phạm đã sát hại người phụ nữ.

Sau khi gây án, nghi phạm chạy xe máy tông vào đuôi xe tải và tử vong tại chỗ.

Như Tiền Phong đã đưa tin đêm 29/12, tại khu nhà trọ trên đường N7, xã Bàu Bàng, TP.HCM, Công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra vụ người phụ nữ tử vong, trên người có vết thương.