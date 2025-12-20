Novaland xoay xở vay 10.000 tỷ đồng

Vừa thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng, Novaland tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về khoản vay tối đa 10.000 tỷ.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng .

Khoản vay này có kỳ hạn tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Bên vay có quyền yêu cầu chuyển đổi 1 phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Thời hạn chuyển đổi tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư đến ngày thứ 30 trước ngày đến hạn.

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Sau khi được đại hội cổ đông thông qua phương án vay, NVL sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, cũng như trình phê duyệt các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, Tập đoàn Novaland cũng thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng .

Tập đoàn Novaland lấy ý kiến cổ đông về phương án thực hiện khoản vay với hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng .

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi.

Ngoài các phương án vay nợ có quyền chuyển đổi thành cổ phần, vào ngày 15/12, NVL cũng thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Số cổ phiếu này sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ với giá phát hành 15.747 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng .

Việc phát hành nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ của công ty với các chủ nợ, để tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Novaland công bố 2 chủ nợ được hoán đổi thành cổ phiếu lần này. Thứ nhất là Công ty CP NovaGroup dự kiến nhận hơn 156 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465 tỷ đồng . Sau phát hành, NovaGroup sẽ nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là Công ty CP Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111 tỷ đồng . Sau phát hành, Diamond Properties dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn điều lệ NVL.

Đáng chú ý, cả hai pháp nhân trên đều đang là cổ đông của NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.