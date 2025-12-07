Điều gì sẽ xảy ra với Novaland trong 3 năm tới?

Theo VDSC, Novaland sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc khi doanh thu và sản phẩm bàn giao dự kiến tập trung mạnh vào năm 2027-2028, nhờ loạt dự án lớn tại Đồng Nai và TP.HCM.

Giai đoạn 2027-2028 được dự báo là "điểm rơi" quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng của Novaland. Ảnh: NVL.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố báo cáo phân tích về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL), cho biết trong 10 tháng đầu năm, Novaland đã ghi nhận tổng doanh thu đạt 5.292 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ năm trước nhờ tốc độ bàn giao cải thiện tại hầu hết cụm dự án.

Trong đó, doanh thu tại dự án Aqua City đạt 1.339 tỷ đồng (+11%), nhóm dự án trung tâm TP.HCM đạt 1.130 tỷ đồng (+12%), NovaWorld Hồ Tràm tăng trưởng nổi bật với 1.303 tỷ đồng (+70%), trong khi NovaWorld Phan Thiết tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với 1.520 tỷ đồng (+13%).

Về sản phẩm bàn giao, tổng số căn đã bàn giao đạt 810 sản phẩm, trong đó chỉ có NovaWorld Hồ Tràm ghi số sản phẩm bàn giao tăng trưởng dương.

Theo chuyên gia phân tích của VDSC, đà phục hồi doanh thu tại cả 4 cụm dự án cho thấy Novaland đang từng bước mở khóa các điểm nghẽn pháp lý, đồng thời cải thiện dòng tiền thông qua việc tăng tốc bàn giao và thu tiền khách hàng.

Trong giai đoạn 2025-2030, Novaland ước tính bàn giao gần 40.800 sản phẩm, tương ứng hơn 513.000 tỷ đồng doanh thu.

Dựa trên kế hoạch này, VDSC đánh giá năm 2027 và 2028 "sẽ là điểm rơi quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng của công ty". Riêng năm 2027, số sản phẩm bàn giao dự kiến đạt 17.956 căn, chủ yếu từ dự án Aqua City và NovaWorld Hồ Tràm, kéo theo doanh thu ước đạt 226.461 tỷ đồng .

Năm 2028, Novaland dự kiến bàn giao 8.557 căn, với sự đóng góp lớn từ Aqua City và NovaWorld Phan Thiết, qua đó doanh thu ước đạt 117.556 tỷ đồng .

Kế hoạch bàn giao và ghi nhận doanh thu của Novaland giai đoạn 2025-2030 theo tính toán của VDSC.. Ảnh: VDSC.

Về tiến độ triển khai hiện nay, VDSC cho biết tại khu đô thị Aqua City, một số phân khu như Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City đã có một phần giấy phép bán hàng, phần còn lại dự kiến hoàn tất trong quý I/2026, hai phân khu này hiện đã bàn giao hơn 300 sản phẩm. Các phân khu còn lại đều đã có quy hoạch 1/500, riêng phân khu Aqua City đã bàn giao 670 sản phẩm, với kế hoạch hoàn tất bàn giao toàn bộ từ năm 2025-2026.

Nhóm dự án tại trung tâm TP.HCM cũng có nhiều chuyển biến tích cực. The Grand Manhattan dự kiến hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất vào cuối năm 2025; Victoria Village hoàn thiện pháp lý và lên kế hoạch mở bán lại từ quý IV/2025; dự án Palm City (phân khu cao tầng) đã đóng tiền sử dụng đất và dự kiến có quy hoạch 1/500 trong quý IV/2025, bắt đầu bàn giao từ năm 2027.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, các phân kỳ như Habana Island, Happy Beach, Morito, Wonderland... đều đã có giấy phép xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ đất đai. Trong đó, các phân khu The Tropicana, Wonderland và Habana Island đã bàn giao lần lượt 298, 163 và 45 sản phẩm.

NovaWorld Phan Thiết cũng đã hoàn tất quy hoạch 1/500 và dự kiến đóng tiền sử dụng đất một lần từ quý I/2026; hiện đã bàn giao 1.468 sản phẩm.

Theo kế hoạch tài chính 2025-2030, Novaland đang đẩy mạnh triển khai các dự án lớn với tổng hạn mức xây dựng lên tới 30.478 tỷ đồng . Aqua City tiếp tục là dự án trọng điểm với hạn mức cao nhất ( 18.020 tỷ đồng ), theo sau là nhóm dự án trung tâm TP.HCM và NovaWorld Phan Thiết.

Về nguồn vốn, doanh nghiệp cho biết các ngân hàng trong nước đã cấp tín dụng cho những dự án có đầy đủ pháp lý và tiến độ triển khai khả thi. Song song đó, nguồn vốn quốc tế tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình tái cấu trúc và gia hạn khoản vay, góp phần củng cố năng lực tài chính cho Novaland trong giai đoạn tăng tốc.