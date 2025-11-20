Cổ phiếu Novaland, Vietnam Airlines vẫn chưa thể 'nạp margin'

Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện margin trên HoSE tiếp tục tăng lên 66 mã, gồm nhiều "ông lớn" như NVL, HVN, BCG, TCD, VOS, GIL.

Nhiều cổ phiếu tên tuổi nằm trong tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã công bố danh sách cập nhật các mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nâng tổng số lên 66 mã, tăng thêm 2 mã so với kỳ trước.

Mới nhất, HoSE đã đưa PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt vào danh sách không đủ điều kiện margin do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng. Cùng lý do này, một loạt cổ phiếu khác cũng bị cắt margin gồm CCC, TCX, CRV, VAB, VPL, FUETPVND, VTO, TAL và NTC.

Phần còn lại chủ yếu bị loại khỏi danh sách margin do vướng diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch. Trong nhóm bị cảnh báo, nhiều cái tên quen thuộc tiếp tục xuất hiện như ABS, ASP, CMX, DLG, PMG, JVC, OGC, SVD, TLH, TMT, HAS hay NVT. Đây đều là những doanh nghiệp gặp vấn đề về công bố thông tin, kết quả kinh doanh hoặc rủi ro tài chính kéo dài.

Nhóm cổ phiếu thuộc diện kiểm soát tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của AAT, DQC, DRH, VAF, HVX, LDG, SRF, TCR, VMD, VNE cùng nhiều doanh nghiệp chưa khắc phục được các tồn tại liên quan đến lợi nhuận hoặc nghĩa vụ báo cáo trong nhiều kỳ liên tiếp.

Ngoài ra, còn có 3 cổ phiếu bị “hạn chế giao dịch” dẫn tới bị cắt margin gồm BCG, HVN và TCD.

Một nhóm nguyên nhân phổ biến khác đến từ tình hình kinh doanh sa sút. Các doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế bán niên hoặc kiểm toán hợp nhất ở mức âm khiến cổ phiếu bị cắt margin gồm C32, DAH, DHM, HAP, NVL, SAV, SMA, VOS, VPH, VNG, GIL, TNH và TSC.

HoSE cũng bổ sung thêm VSH do vi phạm nghĩa vụ thuế và chứng chỉ quỹ FUEKIV30 vì NAV thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng công bố danh sách 62 mã không đủ điều kiện margin trong quý III/2025, với các nguyên nhân tương tự HoSE: 17 mã bị cảnh báo, 9 mã bị kiểm soát, 5 mã lỗ bán niên, 3 mã hạn chế giao dịch, 2 mã vi phạm thuế và chỉ 1 mã bị loại do niêm yết dưới 6 tháng.