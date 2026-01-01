Từ hôm nay, thu nhập bao nhiêu không phải đóng thuế?

Từ 1/1/2026, chính sách tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc có hiệu lực sẽ giúp hàng triệu người được giảm thuế thu nhập so với quy định hiện hành.

Chính sách tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. Ảnh: Cục Thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Riêng các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ 1/1/2026.

Thu nhập 17 triệu/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kể từ năm 2026.

Trường hợp này, mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên toàn bộ thu nhập, tương ứng 10,5% (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp), tương đương 1,785 triệu đồng/tháng. Tổng mức giảm trừ đạt 17,285 triệu đồng, cao hơn thu nhập chịu thuế nên cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tương tự, cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng và 1 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Với trường hợp có 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 31 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế khi áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định mới.

Bên cạnh đó, Luật Thuế TNCN sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Các khoản chi này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác.

Cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ hôm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Biểu thuế rút gọn còn 5 bậc

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế.

Với biểu thuế mới, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Biểu thuế mới cũng khắc phục việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Riêng với bậc 5, mức thuế suất vẫn là 35%. Bộ Tài chính cho biết đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%.

Theo Bộ Tài chính, nếu điều chỉnh mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống 30% như một số đề xuất, chính sách có thể bị nhìn nhận là ưu đãi thuế cho nhóm người giàu.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia

Ngoài Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, với các chính sách hướng đến việc điều tiết tiêu dùng các mặt hàng có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống bia, rượu, tiêu thụ đường…

Đối với mặt hàng thuốc lá, luật giữ nguyên mức thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm hiện hành (75%) và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình 5 năm từ 2027 đến 2031.

Đối với mặt hàng rượu, bia, Luật tăng thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm theo lộ trình 5%/năm trong 5 năm 2027-2031. Đối với nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5 g/100 ml, luật quy định mức thuế suất 8% (từ năm 2027) và 10% (từ năm 2028).

Đáng chú ý, theo quy định trước đó, tất cả điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống đều thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, từ 1/1/2026, chỉ điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU mới thuộc đối tượng chịu thuế.