Bộ Tài chính nói gì về tình trạng người dân 'nợ thuế oan'?

Trước phản ánh của cử tri về việc người dân bị thông báo "nợ thuế oan", Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát, điều chỉnh kịp thời các trường hợp sai nghĩa vụ thuế.

Nhiều người dân nhận được thông báo nợ thuế không chính xác trong thời gian qua. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, phản ánh tình trạng một số công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác trong thời gian qua.

Theo cử tri, nguyên nhân xuất phát từ việc cơ quan thuế nhầm lẫn trong cập nhật số liệu, hoặc do các đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, dẫn đến tình trạng "nợ thuế oan", ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức.

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế xây dựng quy trình kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết theo quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số tiền thuế phải nộp, cũng như số tiền chậm nộp (nếu có) vào ngân sách Nhà nước, trừ các trường hợp nghĩa vụ thuế do cơ quan quản lý thuế tính.

Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo số tiền thuế nợ. Việc thông báo này chủ yếu qua phương thức điện tử, thông qua tài khoản thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Sau khi nhận được thông báo, nếu người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp với người nộp thuế rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế.

Trường hợp xác định thông báo nợ thuế chưa đúng, hoặc nghĩa vụ thuế phát sinh do sai sót từ phía cơ quan thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh lại số nợ theo đúng quy định. Người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận sai.

Qua rà soát, Bộ Tài chính thấy ngoài các trường hợp "nợ thuế oan" do sai sót trong cập nhật, đồng bộ dữ liệu hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, còn do người nộp thuế chưa chấp hành việc nộp thuế vào ngân sách Nhà nước; đã nộp thuế nhưng ghi sai thông tin trên chứng từ nộp; hoặc không thực hiện, hay thực hiện không đúng nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến người nộp thuế. Đồng thời, các biện pháp cũng được tăng cường để kịp thời cung cấp thông tin, giúp người nộp thuế nắm đầy đủ tình trạng nghĩa vụ thuế của mình.

Đối với đề xuất của cử tri về việc lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế, Bộ Tài chính cho rằng quy định này có thể làm phát sinh thủ tục hành chính, kéo dài thời gian xử lý, gia tăng chi phí tuân thủ cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, đồng thời làm chậm việc thông tin kịp thời về nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, nguyên tắc của quản lý thuế hiện đại là tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc lập biên bản chỉ nên áp dụng trong các trường hợp dữ liệu có dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn hoặc có nghi ngờ bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Hiện nay, trong các thông báo nợ thuế gửi đến người nộp thuế đã thể hiện đầy đủ thông tin liên hệ của cán bộ thuế phụ trách, qua đó người nộp thuế có thể chủ động trao đổi, xác minh và yêu cầu giải thích ngay, không cần lập biên bản trực tiếp, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch.