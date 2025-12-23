Hàng chục triệu người sẽ được giảm thuế thu nhập từ năm 2026

Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu/tháng, giúp nhiều người có thu nhập 17-31 triệu/tháng không phải nộp thuế sau khi trừ bảo hiểm.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi từ năm 2026 mang lại thay đổi lớn về giảm trừ gia cảnh và biểu thuế, góp phần giảm nghĩa vụ thuế đối với đa số người làm công ăn lương. Ảnh: Nam Khánh.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 10/12 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế, qua đó giúp giảm gánh nặng cho hàng chục triệu người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi cũng quy định các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngày từ kỳ tính thuế năm 2026, tức từ 1/1/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế TNCN kể từ năm 2026.

Trường hợp này, mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên toàn bộ thu nhập, tương ứng 10,5% (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp), tương đương 1,785 triệu đồng/tháng. Tổng mức giảm trừ đạt 17,285 triệu đồng, cao hơn thu nhập chịu thuế nên cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tương tự, cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng và 1 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Với trường hợp có 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 31 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế khi áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định mới.

Biểu thuế TNCN lũy tiến 5 bậc Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Bên cạnh đó, Luật Thuế TNCN sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Các khoản chi này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác.

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế.

Liên quan đến mức thuế suất cao nhất 35%, Bộ Tài chính cho rằng đây là mức trung bình, không quá cao so với thông lệ quốc tế và khu vực. Nhiều quốc gia ASEAN như Thái Lan, Indonesia và Philippines cũng áp dụng mức thuế suất tối đa 35%, trong khi Trung Quốc quy định mức cao hơn, lên tới 45%.

Theo Bộ Tài chính, nếu điều chỉnh mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống 30% như một số đề xuất, chính sách có thể bị nhìn nhận là ưu đãi thuế cho nhóm người giàu.