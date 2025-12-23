Đề xuất hộ kinh doanh thu từ 3 tỷ/năm mới phải dùng hóa đơn điện tử

Trước lộ trình bãi bỏ thuế khoán từ năm 2026, VCCI cho rằng mốc doanh thu 1 tỷ đồng để áp dụng hóa đơn điện tử là thấp, chưa phù hợp thực tiễn và đề xuất nâng lên 3 tỷ đồng/năm.

VCCI cho rằng áp dụng hóa đơn điện tử có mã là xu hướng tất yếu, song cần được thiết kế phù hợp để tránh tạo thêm áp lực cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Ảnh: Châu Dương.

Từ ngày 1/1/2026, hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức bị bãi bỏ. Hơn 5,2 triệu hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai thuế dựa trên doanh thu hoặc thu nhập thực tế theo quy định mới.

Hiện, cơ quan quản lý đang đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Quy định này không bắt buộc với hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng /năm.

Góp ý về quy định này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhìn nhận việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã là cần thiết nhằm tăng tính minh bạch và phòng, chống gian lận thuế. Tuy nhiên, VCCI đánh giá ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng là chưa hợp lý, do không tương thích với các mốc doanh thu đang được sử dụng trong phương pháp tính thuế hiện hành, như ngưỡng 3 tỷ đồng hoặc 50 tỷ đồng .

Theo VCCI, mức doanh thu 1 tỷ đồng chỉ cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với ngưỡng không chịu thuế, trong khi nhiều hộ kinh doanh ở quy mô này vẫn còn hạn chế về năng lực tài chính và trình độ quản trị.

Kết quả khảo sát nhanh do VCCI thực hiện vào tháng 6 cho thấy ngay cả với các hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng , việc triển khai hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguyên nhân thiếu vốn đầu tư chiếm 32% tại khu vực nông thôn và 23% tại khu vực đô thị; thiếu kiến thức, kỹ năng công nghệ chiếm 77% ở nông thôn và 67% ở đô thị.

VCCI cho rằng áp dụng hóa đơn điện tử có mã là xu hướng tất yếu, song cần được thiết kế phù hợp để tránh tạo thêm áp lực cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ.

Do đó, đơn vị này kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét nâng ngưỡng áp dụng lên mức doanh thu trên 3 tỷ đồng /năm, tương ứng với ngưỡng bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế theo lợi nhuận. "Với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng này, cơ quan thuế có thể tăng cường giám sát thông qua việc khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn, thay vì yêu cầu áp dụng đồng loạt", VCCI đề xuất.

Liên quan đến quy định về thông tin người mua trên hóa đơn điện tử, Nghị định 70/2025/NĐ-CP yêu cầu hóa đơn phải thể hiện mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua, trừ một số trường hợp bán hàng cho khách lẻ như tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, casino hoặc trò chơi điện tử có thưởng.

Theo VCCI, quy định này có thể gây khó khăn cho nhiều hộ kinh doanh bán lẻ như tiệm tạp hóa, siêu thị mini, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vốn có đặc thù tương tự các siêu thị lớn khi lượng khách lẻ đông, giá trị giao dịch nhỏ và tốc độ mua bán nhanh.

Do vậy, việc yêu cầu ghi nhận đầy đủ thông tin người mua trên từng hóa đơn không chỉ làm phát sinh chi phí nhân sự nhập liệu, mà còn có thể tạo tâm lý e ngại cho người tiêu dùng.

Từ thực tế đó, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo cho phép hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không bắt buộc thể hiện mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua trong trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh, nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động của khu vực này.