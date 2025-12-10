Tất cả người lao động đều được giảm thuế thu nhập cá nhân từ 2026

Với biểu thuế lũy tiến từng phần mới, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành.

Tất cả cá nhân nộp thuế theo biểu thuế 7 bậc hiện tại đều sẽ được giảm thuế khi áp dụng biểu thuế 5 bậc. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 10/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những thay đổi quan trọng tại Luật mới này là biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cụ thể, Luật mới đã giảm số bậc thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc, vẫn giữ nguyên dải thuế suất 5-35%, tuy nhiên ngưỡng thu nhập tính thuế đã được tăng lên đồng thời điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của biểu thuế là giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Theo cơ quan soạn thảo, với biểu thuế mới, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

- Biểu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mới áp dụng từ năm 2026:

Bậc thuế Thu nhập tính thuế theo năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế theo tháng (triệu đồng) Thuế suất

(%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Trước đó, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc biểu thuế chỉ quy định mức thuế suất cao nhất 25% hoặc 30%, đồng thời nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế tương ứng đối với từng mức thuế suất để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút người lao động có trình độ cao.

Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nâng mức thuế suất cao nhất lên 45%, tương tự như các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Australia.

Tuy vậy, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vẫn giữ mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, theo cơ quan soạn thảo, đây là đề xuất hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%.

Ngoài ra, trường hợp điều chỉnh giảm mức thuế cao nhất 35% xuống 30% sẽ bị cho rằng là chính sách giảm thuế cho người giàu.

Ngoài quy định mới về biểu thuế lũy tiến từng phần kể trên, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng có quy định về nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế được nâng từ 11 triệu đồng/tháng hiện tại lên 15,5 triệu đồng/tháng (tức 186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc nâng từ 4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Theo quy định Luật mới, người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động; các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Sau khi được thông qua, các quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.