Hà Nội đón loạt khách sạn cao cấp

Sự xuất hiện của các dự án khách sạn cao cấp thời gian gần đây cho thấy Hà Nội đang thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực lưu trú.

Một khách sạn do Fairmont vận hành đi vào hoạt động từ tháng 2. Ảnh: Fairmont Hà Nội.

Mới đây, Fairmont Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc Tập đoàn Accor, công bố kế hoạch đưa khách sạn Fairmont Hà Nội đi vào vận hành từ tháng 2, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Khách sạn tọa lạc gần Hồ Hoàn Kiếm, với quy mô 241 phòng cùng hệ thống nhà hàng, không gian hội nghị và không gian chăm sóc sức khỏe.

Loạt tên tuổi lần lượt gia nhập

Không chỉ Fairmont, thị trường Hà Nội cuối năm 2025 và đầu năm 2026 cũng đã ghi nhận sự xuất hiện và kế hoạch gia nhập của nhiều dự án khách sạn cao cấp khác.

Trong quý IV/2025, Aravelle Suites Hotel chính thức đi vào hoạt động, đạt tiêu chuẩn 5 sao với quy mô 150 phòng. Trước đó, một khách sạn 5 sao do Dusit International vận hành với quy mô 207 phòng cũng được đưa vào khai thác, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Dusit hiện diện tại Hà Nội và được xem là nguồn cung nổi bật nhất trong năm.

Phân khúc 4 sao có chuỗi khách sạn Boutique San Series tại khu vực trung tâm, bổ sung 134 phòng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm lưu trú quy mô nhỏ ở vị trí đắc địa.

Và sắp tới đây, như một phần trong thỏa thuận hợp tác với Masterise Group, Tập đoàn Marriott International sẽ vận hành một dự án khách sạn gần 500 phòng cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội, mang thương hiệu Marriott.

Khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Dusit tại Hà Nội. Ảnh: Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi.

Theo các chuyên gia từ Avison Young, thị trường khách sạn nhìn chung đang tập trung nhiều hơn vào phân khúc trung - cao cấp và hạng sang, thay vì mở rộng nhanh ở phân khúc đại trà. Du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và giá trị cảm xúc, thúc đẩy các chủ đầu tư tập trung vào sản phẩm có thiết kế, thương hiệu và câu chuyện rõ nét.

Từ đó, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng dịch chuyển từ mô hình lưu trú thuần túy sang cung cấp trải nghiệm toàn diện, tích hợp ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa bản địa và hoạt động giải trí. Các khu nghỉ dưỡng gắn với wellness, retreat, detox và du lịch chậm (slow travel) được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại các điểm đến biển và sinh thái.

Tình hình hoạt động của các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội trong giai đoạn 2020-2025 và dự báo 2026. Nguồn: Avison Young.

Nhìn lại quý cuối năm ngoái, Avison Young đánh giá hoạt động của thị trường khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội duy trì xu hướng ổn định với kết quả tích cực.

Phân khúc 5 sao có giá phòng trung bình khoảng 160 USD /đêm (khoảng 4,2 triệu đồng), với tỷ lệ lấp đầy đạt 70-75%, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ khách quốc tế, khách công vụ và các đoàn MICE diễn ra vào cuối năm. Các khách sạn cao cấp tại khu vực trung tâm tiếp tục đạt hiệu suất tốt nhờ lợi thế vị trí, thương hiệu và hệ tiện ích hoàn chỉnh.

Trong khi đó, phân khúc 4 sao có giá trung bình 95 USD /đêm (gần 2,5 triệu đồng) và công suất dao động 68-73%, phản ánh nhu cầu ổn định từ khách nội địa, khách doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như nhóm khách kết hợp công tác - nghỉ dưỡng.

Trong giai đoạn này, Avison Young cho hay nhiều khách sạn duy trì sức hút thông qua các chương trình ưu đãi theo mùa, gói lưu trú kết hợp ẩm thực và dịch vụ bổ trợ nhằm tối ưu công suất trong bối cảnh chi phí vận hành vẫn ở mức cao.

"Nhìn chung, quý IV/2025 cho thấy khả năng thích ứng tốt của thị trường khách sạn 4-5 sao Hà Nội, dù chưa có thêm nguồn cung mới, đồng thời tạo nền tảng ổn định trước giai đoạn gia tăng cạnh tranh dự kiến từ năm 2026 khi nhiều dự án cao cấp đi vào hoạt động", báo cáo của Avison Young nhìn nhận.

Giai đoạn cạnh tranh về chất lượng

Sang năm 2026, Avison Young kỳ vọng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về nguồn cung, với gần 1.300 phòng khách sạn 5 sao mới từ các thương hiệu quốc tế như Hyatt, Fusion, Fairmont, Four Seasons và Shilla, qua đó tái định hình cạnh tranh phân khúc cao cấp tại Hà Nội.

Nguồn cung khách sạn tương lai ở thị trường Hà Nội. Nguồn: Avison Young.

Về phía cầu, Hà Nội đặt mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách vào năm 2026, nhờ phục hồi du lịch quốc tế và chính sách thị thực thuận lợi. Theo Avison Young, nhu cầu lưu trú trung và cao cấp dự kiến duy trì ổn định, dẫn dắt bởi khách quốc tế, khách công vụ và nhóm nội địa có khả năng chi trả cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các dự án do thương hiệu quốc tế quản lý.

Trên phạm vi cả nước, Avison Young khẳng định trong dài hạn, ngành khách sạn và nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng theo hướng chọn lọc hơn. Những dự án có vị trí chiến lược, thương hiệu mạnh, sản phẩm khác biệt và năng lực vận hành hiệu quả sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Chung góc nhìn, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để nâng chất toàn bộ thị trường nghỉ dưỡng. Những nhà đầu tư chủ động tái đầu tư vào tài sản hiện hữu, từ thiết kế, cảnh quan đến vận hành sẽ là những người dẫn đầu trong chu kỳ tăng trưởng mới.

"Với sự kết hợp giữa nguồn cầu mạnh, nguồn cung mới hạn chế và sự trưởng thành nhanh chóng của nhà đầu tư trong nước, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mà việc tối ưu hóa chất lượng tài sản trở thành xu hướng chủ đạo. Đây là thời điểm thích hợp nhất để các chủ sở hữu xem xét lại chiến lược vận hành, đánh giá tiềm năng tái định vị thương hiệu và nhanh chóng nắm bắt làn sóng dịch chuyển của thị trường", ông Mauro Gasparotti nhìn nhận.