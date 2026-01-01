Vinpearl thu hơn 40 tỷ mỗi ngày

Trong năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm và là mức doanh thu kỷ lục của chuỗi du lịch, nghỉ dưỡng này.

Vinpearl thu hơn 15.000 tỷ năm 2025. Ảnh: VPL.

CTCP Vinpearl (HoSE:VPL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 cho biết đã hoàn thành kế hoạch doanh thu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trước đó.

Cụ thể, trong năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng , tăng 8% so với năm liền trước và vượt 11% kế hoạch đã đề ra cho cả năm. Kết quả kể trên đồng nghĩa doanh thu bình quân mỗi ngày của chuỗi du lịch, nghỉ dưỡng này năm vừa qua đạt gần 43 tỷ đồng .

Tính riêng trong quý IV/2025, tổng doanh thu toàn chuỗi du lịch này đạt 6.526 tỷ đồng , trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn - dịch vụ vui chơi giải trí đạt hơn 3.111 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các điểm đến du lịch, ghi nhận doanh thu 3.409 tỷ đồng .

VINPEARL ĐẠT DOANH THU KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC Nhãn 2022 2023 2024 2025 Doanh thu 7173 9254 14376 15.539 Lãi sau thuế 4230 671 2550 1131

Doanh thu tăng mạnh song các loại chi phí hoạt động đi kèm cũng tăng lên tương ứng khiến lãi ròng cả năm của Vinpearl giảm 56%, còn 1.131 tỷ đồng . Với mức lợi nhuận này, công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup mới chỉ hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu chi phí của Vinpearl, chi phí tài chính năm qua tiêu tốn tới 3.685 tỷ đồng , trong khi năm 2024 chỉ phải chi 1.740 tỷ. Ngoài chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm 1.221 tỷ, Vinpearl còn chi 2.073 tỷ đồng cho "chi phí tài chính khác", trong đó riêng quý IV/2025 là 1.933 tỷ đồng . Khoản chi này không được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24% lên 2.071 tỷ đồng .

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2025 dù mang về gần 4.200 tỷ đồng doanh thu nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 5.890 tỷ đồng của năm 2024. Đây cũng là một trong những lý do khiến lãi ròng của Vinpearl đi xuống năm vừa qua.

Vinpearl cho biết trong năm qua, các cơ sở công viên giải trí VinWonders đã thu hút đạt 9,11 triệu lượt khách, tăng 17% so với năm 2024. Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn thuộc Vinpearl cũng ghi nhận kết quả tích cực với số đêm phòng bán đạt gần 2,3 triệu đêm, tăng 21%. Kết quả này được thúc đẩy chủ yếu bởi dòng khách quốc tế đến các địa điểm trọng yếu như Phú Quốc, Nha Trang. Về lượt khách, các thị trường trọng điểm của Vinpearl đều ghi nhận đà tăng trưởng, đặc biệt là Nga và khối CIS, Mỹ và Canada, châu Âu, Ấn Độ cùng các quốc gia Trung Đông.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Vinpearl đạt gần 86.900 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu đạt trên 36.600 tỷ, tăng lần lượt 14% và 16% so với cuối năm liền trước.

Năm 2026, ban lãnh đạo Vinpearl cho biết trọng tâm chiến lược là đa dạng hóa thị trường và cơ cấu nguồn khách để giảm rủi ro phụ thuộc và tăng tính bền vững trước biến động, đồng thời công ty sẽ đẩy mạnh năng lực khai thác các thị trường tiềm năng song song với việc củng cố thị trường trọng điểm.