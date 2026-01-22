Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng vừa có thêm một cổ phiếu trong VN30

  • Thứ năm, 22/1/2026 10:31 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Kỳ cơ cấu VN30 tháng 1 có sự góp mặt của VPL (Vinpearl), giúp hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nâng số lượng đại diện trong rổ lên 4 mã (VIC, VHM, VRE và VPL).

Cổ phiếu VPL của Vinpearl sẽ thay thế BCM của Becamex vào nhóm VN30. Ảnh: VIC.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bộ chỉ số HoSE-Index kỳ tháng 1/2026, trong đó đáng chú ý là hoạt động cơ cấu danh mục của rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 2/2, trong khi các quỹ ETF mô phỏng VN30 phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục chậm nhất vào ngày 30/1.

Theo danh mục cập nhật, cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl chính thức được bổ sung vào rổ VN30. Ở chiều ngược lại, mã BCM của Becamex IDC bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này.

Sự xuất hiện của VPL giúp hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nâng số lượng đại diện trong nhóm VN30 lên 4 mã gồm: VIC, VHM, VRE và VPL. Đây là nhóm doanh nghiệp duy nhất có mức độ hiện diện dày đặc trong rổ chỉ số vốn hóa lớn nhất thị trường.

Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam có 4 quỹ ETF lấy VN30 làm chỉ số tham chiếu, bao gồm DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF. Trong số này, DCVFM VN30 ETF đang là quỹ có quy mô lớn nhất với giá trị tài sản ròng xấp xỉ 6.600 tỷ đồng, qua đó giữ vai trò chi phối trong các đợt cơ cấu danh mục.

Việc cổ phiếu thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia nhập nhóm VN30 không nằm ngoài dự báo của nhiều công ty chứng khoán.

Trước đó, Mirae Asset Securities đã dự báo cổ phiếu VPL sẽ được bổ sung vào rổ VN30 để thay thế BCM trong kỳ điều chỉnh tháng 1.

Dựa trên ước tính về quy mô vốn hóa, Mirae Asset Securities dự báo VPL sẽ lọt top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường. Trong khi đó, BCM được xác định là không đáp ứng tiêu chí duy trì về giá trị giao dịch khớp lệnh nên buộc phải rời rổ.

Với kịch bản trên, MASVN dự phóng các quỹ ETF sẽ mua vào hơn 600.000 cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu sắp tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục VN30. Mức phân bổ này chịu ràng buộc bởi cơ cấu các cổ phiếu cùng nhóm ngành trong rổ cũng như giới hạn trần tỷ trọng tối đa 15% theo quy định.

