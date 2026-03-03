Nhân dân tệ tăng giá mạnh nhất trong 10 tháng

Nhân dân tệ lên giá khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nâng tỷ giá tham chiếu trước kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, phát tín hiệu ủng hộ xu hướng mạnh lên của đồng tiền này.

Đà mạnh lên của đồng nhân dân tệ được PBOC phát tín hiệu ủng hộ. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, đồng nhân dân tệ trong nước (onshore) đã có lúc tăng 0,5% lên 6,875 CNY/USD, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 12/5/2025. Động lực chính đến từ việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nâng tỷ giá tham chiếu mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước kỳ họp chính trị thường niên quan trọng nhất của Trung Quốc. Đây là thời điểm nhà chức trách thường tìm cách giữ ổn định thị trường và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Việc nâng tỷ giá tham chiếu cho thấy PBOC vẫn chấp nhận để nhân dân tệ tăng giá ở mức vừa phải, sau khi cơ quan này bỏ quy định yêu cầu ký quỹ bổ sung đối với các hợp đồng đặt cược vào xu hướng mất giá của đồng tiền hôm thứ Sáu tuần trước.

Theo bà Fiona Lim, chuyên gia ngoại hối tại Malayan Banking Berhad, việc điều chỉnh như vậy trước các sự kiện lớn là điều bình thường nhằm tạo “điểm neo” tâm lý cho thị trường. Bà cho rằng động thái này gửi thông điệp rõ ràng về việc duy trì sự ổn định của nhân dân tệ. Trong ngắn hạn, tỷ giá có thể dao động trong khoảng 6,83-6,94 CNY/USD.

Mức điều chỉnh tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ của PBOC theo ngày, với lần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Dữ liệu: Bloomberg.

Trong phiên thứ Ba, PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,9088 CNY/USD. Theo cơ chế điều hành, tỷ giá thị trường được phép biến động trong biên độ ±2% quanh mức tham chiếu. Đồng nhân dân tệ giao dịch tại thị trường quốc tế (offshore) cũng tăng 0,4%, lên 6,8751 CNY/USD.

Đà tăng lần này diễn ra sau hai phiên giảm liên tiếp, trong bối cảnh trước đó PBOC từng có động thái làm chậm đà tăng của đồng tiền. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng gia tăng do căng thẳng xung đột tại Trung Đông.

Ông Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á của ANZ tại Singapore cho rằng việc nâng tỷ giá tham chiếu mạnh hơn dự kiến là khá bất ngờ, nhất là sau khi PBOC vừa gỡ bỏ yêu cầu dự trữ 20% đối với các hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ. Theo ông, điều này cho thấy nhà chức trách vẫn sẵn sàng chấp nhận đồng nhân dân tệ mạnh hơn.

Ông dự báo trong ngắn hạn, tỷ giá có thể dao động quanh vùng 6,85-6,9 CNY/USD, khi Trung Quốc đang bước vào kỳ họp “lưỡng hội” và tình hình Trung Đông còn diễn biến phức tạp. Đến cuối năm, nhân dân tệ có thể tăng lên khoảng 6,75 CNY/USD.

Hiện giới chức Trung Quốc đang phải cân bằng giữa mục tiêu ổn định tỷ giá và duy trì sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. PBOC nhiều lần cảnh báo rằng đồng tiền tăng quá mạnh có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát. Ngân hàng trung ương cam kết sẽ giữ tỷ giá ở mức hợp lý và cân bằng.

Dù vậy, các yếu tố hỗ trợ đồng nhân dân tệ vẫn khá tích cực, như nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ, xu hướng suy yếu của đồng USD và việc PBOC chấp nhận để đồng tiền này mạnh hơn.

Nhìn chung, đồng nhân dân tệ đã tăng giá so với USD trong 7 tháng liên tiếp, là chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2021. Đồng tiền này cũng tăng so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại, trong bối cảnh lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một đồng nhân dân tệ mạnh.

Các chiến lược gia Bloomberg đánh giá việc nâng tỷ giá tham chiếu cho thấy Trung Quốc muốn hạn chế rủi ro lạm phát nhập khẩu, nhất là nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao.