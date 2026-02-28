Đồng nhân dân tệ tăng giá quá nhanh

Đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc đang trải qua đợt tăng giá mạnh mẽ so với USD nhờ thặng dư thương mại cao kỷ lục kèm theo kỳ vọng lãi suất Mỹ giảm.

Đồng nhân dân tệ liên tục tăng giá so với USD trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu thị trường, đồng nhân dân tệ đã tăng 4,4% trong năm 2025 và tiếp tục tiến thêm khoảng 2% từ đầu năm 2026 đến nay, chạm mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Diễn biến này buộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phải tính đến các biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ sức cạnh tranh cho hàng xuất khẩu.

Theo Reuters, PBOC đã bắt đầu bãi bỏ yêu cầu dự trữ rủi ro đối với hợp đồng kỳ hạn ngoại hối nhằm khuyến khích thị trường mua USD nhiều hơn. Khi chi phí phòng hộ giảm, doanh nghiệp và nhà đầu tư có động lực nắm giữ USD, qua đó làm giảm áp lực tăng giá của đồng nội tệ.

Một công cụ quan trọng khác là cơ chế “hệ số điều chỉnh ngược chu kỳ” trong việc ấn định tỷ giá tham chiếu hàng ngày.

Theo ghi nhận của Bloomberg, từ tháng 12/2025, PBOC liên tục đặt tỷ giá trung tâm ở mức yếu hơn dự báo, phát đi tín hiệu rõ ràng rằng nhà điều hành không mong muốn đồng tiền tăng giá quá nhanh.

Bên cạnh đó, các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc cũng được huy động để can thiệp "gián tiếp" bằng cách mua USD trên thị trường giao ngay. Theo Brad Setser, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), mức độ can thiệp qua kênh này gần đây là “gần như chưa từng có tiền lệ” nhằm siết thanh khoản USD và tăng chi phí đặt cược vào xu hướng tăng của đồng nhân dân tệ.

Ngoài ra, PBOC có thể nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc mà các tổ chức tài chính phải nắm giữ. Biện pháp này buộc hệ thống ngân hàng phải mua thêm USD và làm thắt chặt thanh khoản USD trong nước, từ đó kìm hãm đà lên giá của đồng nhân dân tệ. Hiện tỷ lệ này ở mức 4%, đã được giảm từ 6% vào năm 2023 khi Trung Quốc cố gắng ngăn chặn đồng nội tệ suy yếu.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật, PBOC thường xuyên sử dụng phương thức "trấn an tâm lý" qua các thông cáo chính thức. Theo đó, nhà điều hành cam kết giữ đồng nội tệ “cơ bản ổn định” và cảnh báo các doanh nghiệp nên sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro thay vì đầu cơ một chiều vào đà tăng giá.

Theo Financial Times, nếu các biện pháp trên chưa đủ hiệu lực, PBOC có thể nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc (FX RRR) từ mức 4% hiện tại. Việc này sẽ buộc các ngân hàng thương mại giữ lại nhiều USD hơn, làm thắt chặt nguồn cung ngoại tệ trong nước và tạo sức ép giảm giá trực tiếp lên đồng nhân dân tệ.

Việc kiểm soát tỷ giá hiện là bài toán cân não của Bắc Kinh giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát nhập khẩu và duy trì động lực xuất khẩu. Theo giới phân tích, sự thận trọng của PBOC cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc đang nỗ lực tránh các cáo buộc thao túng tiền tệ trực tiếp, đồng thời vẫn bảo vệ được "xương sống" của nền kinh tế trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.