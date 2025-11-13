Trung Quốc đưa nhân dân tệ ra toàn cầu

Bắc Kinh "phất cờ" khi nhu cầu đầu tư và sở hữu tài sản theo đồng nhân dân tệ cũng như các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ tăng cao.

Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nằm trong kế hoạch trở thành cường quốc tài chính của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Theo Xiang Songzuo, nguyên kinh tế trưởng của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, quốc gia này có thể sẽ thực hiện thêm các bước để thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy xuyên biên giới nhờ nhu cầu đầu tư ngày càng tăng.

Ông cho biết trong cuộc trao đổi với SCMP: "Các công ty Trung Quốc đang cho thấy động lực mạnh mẽ trong việc mở rộng đầu tư ra nước ngoài, vì vậy tôi tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ có thêm nhiều biện pháp hỗ trợ các giao dịch".

Ông cũng nói thêm rằng việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ đang được thúc đẩy bởi nhu cầu kinh doanh nhiều hơn là do chính phủ Trung Quốc theo đuổi nó "vì lợi ích riêng của mình".

Hiện tại, các công ty Trung Quốc cần sự chấp thuận của chính phủ đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, vì Bắc Kinh vẫn duy trì kiểm soát vốn chặt chẽ để hạn chế dòng vốn chảy ra - ngay cả khi họ khuyến khích sử dụng đồng tiền này trên phạm vi quốc tế.

Khi các công ty trong nước tìm cách mở rộng sự hiện diện toàn cầu, ông Xiang kỳ vọng Bắc Kinh sẽ dần đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy của đồng nhân dân tệ.

"Miễn là các khoản đầu tư hợp pháp, [chính phủ] chắc chắn sẽ hỗ trợ các công ty muốn đầu tư ra nước ngoài", ông Xiang nói.

Ông cũng dự đoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ duy trì cách tiếp cận ổn định đối với tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, tránh tăng hoặc giảm mạnh.

Trong năm ngoái, các khoản thanh toán tài khoản vốn, bao gồm đầu tư chứng khoán và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, chiếm phần lớn các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ xuyên biên giới của Trung Quốc. Tổng giá trị các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ đạt tương đương 6.710 tỷ USD , chiếm 74,6%.

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đạt 192,2 tỷ USD vào năm 2024, tăng 8,4% so với năm trước và đứng thứ 3 toàn cầu, theo dữ liệu từ chính phủ.

Ngoài nhu cầu từ các công ty đại lục, các nhà đầu tư nước ngoài cũng tìm kiếm tài sản bằng đồng nhân dân tệ, đặc biệt là ở Hong Kong, nơi sự quan tâm đến cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính phái sinh khác vẫn còn mạnh mẽ.

Xiang đồng thời kỳ vọng Bắc Kinh sẽ mở rộng các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với nhiều ngân hàng trung ương hơn và tăng quy mô các hạn mức hoán đổi hiện có. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu đồng nhân dân tệ ở nước ngoài - bao gồm cả cho đầu tư, thương mại hoặc du lịch - tại các khu vực như châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.

Theo các thỏa thuận này, những doanh nghiệp ở các quốc gia như Brazil có thể trực tiếp chuyển đổi các loại tiền tệ địa phương như đồng real sang nhân dân tệ, giúp giao dịch với Trung Quốc dễ dàng hơn mà không cần phải dựa vào USD làm trung gian.

Trong các đề xuất cho kế hoạch 5 năm lần thứ 15 được công bố vào cuối tháng 10, Bắc Kinh đã nêu rõ mục tiêu "thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ", so với lập trường trước đây là "thận trọng và ổn định".

Các đề xuất cũng kêu gọi mở rộng tài khoản vốn bằng đồng nhân dân tệ và phát triển hệ thống thanh toán an toàn xuyên biên giới bằng loại tiền tệ này, như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh để trở thành một cường quốc tài chính.