Vì sao 1 tập đoàn rút khỏi liên danh siêu dự án 'kỳ tích sông Hồng'?

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nêu lý do dừng tham gia dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vì quy mô gồm nhiều lĩnh vực không thuộc thế mạnh cốt lõi của tập đoàn.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT.

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã chính thức khởi công ngày 19/12, với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng . Đây là dự án hạ tầng đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Dự án được triển khai bởi liên danh 6 tập đoàn lớn gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh. Đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng.

Lý do Tập đoàn Đèo Cả rút khỏi siêu dự án

Trước đó, dự án này được Tập đoàn Đèo Cả và một thành viên liên danh đề xuất triển khai và báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ. Liên danh đặt mục tiêu khởi công dự án vào quý I/2026 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300.000 tỷ đồng .

Quy mô dự án bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn dành 3.300 ha phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và nhiều khu vực công cộng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết doanh nghiệp sau đó đã quyết định dừng tham gia dự án do các hạng mục không còn thuộc lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn.

"Tôi chủ động dừng lại đúng lúc ở những phần không phải sở trường, để TP Hà Nội có điều kiện lựa chọn mô hình và đối tác phù hợp nhất", Chủ tịch Đèo Cả nói và cho biết quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế nguy cơ làm lại từ đầu, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều - thoát lũ.

Hiện, siêu dự án kỳ vọng là "kỳ tích sông Hồng" này được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của TP Hà Nội.

Công trình được định hướng hình thành trục phát triển không gian đô thị mới, kết hợp hạ tầng giao thông, công viên cảnh quan, tái thiết đô thị hai bên sông Hồng, tạo động lực tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội trong dài hạn.

Tổng thể dự án bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Rút khỏi dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cho biết khi dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư mới và bước sang giai đoạn triển khai, doanh nghiệp cũng chủ động rút khỏi vai trò nhà đầu tư để tránh chồng lấn trách nhiệm, đảm bảo dự án có một đầu mối chỉ huy thống nhất.

Trước đó, khi hai thành viên liên danh rút khỏi dự án, Đèo Cả vẫn tiếp tục theo đuổi. Tuy nhiên thời điểm đó, tập đoàn cũng bày tỏ khó khăn trong việc thu xếp vốn do địa hình chủ yếu là đồi núi, khiến tổng mức đầu tư của dự án rất lớn.

Theo ông Hoàng, sau khi tập đoàn cân nhắc phương án tài chính và cần tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác trên cả nước, ông quyết định dừng tham gia đầu tư.

"Nếu các thông số như tổng mức đầu tư, lãi suất, lưu lượng, doanh thu, cơ cấu vốn Nhà nước tham gia… chưa được chuẩn hóa đồng nhất, thì nhà đầu tư và ngân hàng sẽ phải gánh chịu rủi ro, rồi chính dự án sẽ chậm tiến độ, địa phương cũng gặp khó trong việc quản lý", Chủ tịch Đèo Cả nói.

Dù vậy, khi rút lui khỏi dự án, ông Minh đã chuyển giao kết quả nghiên cứu, cảnh báo rủi ro theo góc nhìn chuyên môn, kiến nghị rà soát - chuẩn hóa dữ liệu trước khi chốt hợp đồng và chốt tín dụng.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đây là một mảnh ghép quan trọng của trục cao tốc từ TP.HCM đi Đà Lạt. Các đoạn đã hoàn thành của trục này gồm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Đà Lạt - Liên Khương, hai đoạn còn lại là Liên Khương - Bảo Lộc, Dầu Giây - Tân Phú cũng đã lần lượt khởi công trong năm nay.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc chính thức khởi công ngày 19/12. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 54 km, còn lại 12 km thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; điểm cuối tại phường 1, TP Bảo Lộc, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ, qua đó giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía nam của tỉnh Lâm Đồng.