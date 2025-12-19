Liên danh 6 tập đoàn bắt tay làm siêu dự án 'kỳ tích sông Hồng'

Ngày 19/12, liên danh các nhà đầu tư đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội .

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng , triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô. Ảnh: Trọng Phú.

Đây là 1 trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc khởi công dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Với quy mô vốn lên tới 855.000 tỷ đồng , Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 2 "siêu" dự án của TP Hà Nội khởi công dịp này, cùng với Khu đô thị thể thao Olympic (trên 925.000 tỷ đồng ). Dự án cũng được triển khai bởi “siêu" liên danh 6 tập đoàn lớn gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh. Đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng.

Sự kiện lần này cũng đánh dấu sự tái xuất của ông Trần Đăng Khoa (ngồi giữa), hay được biết tới với biệt danh "Khoa khàn", với vai trò Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh. Đây là lần hiếm hoi ông Khoa xuất hiện trước truyền thông sau gần một thập kỷ rời xa phần lớn hoạt động kinh doanh công khai.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco có mặt từ sớm. Tại "siêu" dự án này, Tập đoàn Thaco là một trong 6 nhà đầu tư trong liên danh cùng với Đại Quang Minh (công ty thành viên của tập đoàn).

Đại diện các nhà đầu tư T&T Group, Hòa Phát, MIK Group trong liên danh cũng có mặt tại sự kiện được đánh giá quan trọng bậc nhất của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là công trình giao thông mà còn hình thành một không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại, bảo đảm an toàn phòng chống lũ, góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Tại lễ khởi công hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đại diện trao quyết định đầu tư dự án cho liên danh 6 tập đoàn, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh, đại diện liên danh nhà đầu tư nhận quyết định.

Lễ khởi công đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn nhất Hà Nội trong nhiều thập kỷ, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới, không gian xanh - văn hóa - kinh tế dọc sông Hồng và nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.