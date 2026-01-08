Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vietlott thu 9.700 tỷ đồng một năm, trả thưởng độc đắc hơn 5.300 tỷ

  • Thứ năm, 8/1/2026 20:22 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Vietlott vừa công bố sơ bộ tình hình hoạt động trong năm 2025 với doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Năm vừa rồi, công ty cũng trả thưởng hơn 5.300 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc.

Anh N.P. là người may mắn trúng thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Vietlott.

Năm 2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Năm vừa rồi, Vietlott đã ra mắt một sản phẩm xổ số quay nhanh mới với tên gọi Lotto 5/35 vào tháng 6, nâng tổng số sản phẩm lên 7 sản phẩm xổ số tự chọn.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện triển khai kinh doanh tại 2 kênh là thiết bị đầu cuối và điện thoại.

Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm. Trong khi đó, kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm.

Trong năm 2025, Vietlott đã ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024.

Với dòng sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55), đã có hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (6 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 20/7/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P. - người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Tương ứng với sự tăng trưởng trong doanh thu, Vietlott cũng đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) và được phân chia theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương. Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Trong năm 2026, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam. Vietlott hướng tới phát triển kinh doanh một cách bền vững để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam.

Bộ Tài chính bác đề xuất nâng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu

Bộ Tài chính cho biết quy định giới hạn mức đặt cược nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến xã hội.

19:51 24/12/2025

Vietcombank 'đứng dậy'

Dù VN-Index đảo chiều giảm điểm, cổ phiếu VCB của Vietcombank vẫn tăng trần với thanh khoản bùng nổ, trở thành trụ đỡ lớn nhất của thị trường trong phiên 8/1.

4 giờ trước

Hồ sơ chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng

Thành lập từ năm 1957, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp đồ hộp lâu đời nhất Việt Nam, gắn với các sản phẩm pate, thịt hộp, cá hộp quen thuộc trên các kệ tạp hóa.

4 giờ trước

Minh Khánh

