Thông tin mới liên quan giao dịch Tập đoàn Đất Xanh mua dự án ở Dĩ An

Liên quan dự án 8,6 ha tại Dĩ An (TP.HCM), chủ đầu tư Vương Bảo Long cho biết chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án với Đất Xanh hoặc Công ty Hà An. Công ty Hà An sau đó cũng đã lên tiếng về giao dịch này.

Chủ đầu tư dự án căn hộ hơn 8,6 ha tại Dĩ An phủ nhận việc bán dự án cho Đất Xanh. Ảnh: DXG.

Ngày 2/3, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) cho biết sẽ thông qua công ty thành viên là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án khu căn hộ quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An (TP.HCM) từ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

Tuy nhiên, trong thông báo phát đi ngày 5/3, Công ty Vương Bảo Long khẳng định đến hiện tại, doanh nghiệp chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án tại Dĩ An với Tập đoàn Đất Xanh hoặc Công ty Bất động sản Hà An.

Theo doanh nghiệp này, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Đất Xanh "thâu tóm" dự án, thị giá cổ phiếu DXG đã có những diễn biến bất thường.

Công ty Vương Bảo Long cho rằng các thông tin chưa được xác thực có thể tạo ra kỳ vọng không đúng với tình trạng pháp lý thực tế của dự án, gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư khi tham gia mua bán cổ phiếu, làm biến động cung - cầu và tác động đến giá thị trường.

Trước thông tin trên của phía chủ đầu tư dự án, Công ty Bất động sản Hà An đã có phản hồi xác nhận dự án khu căn hộ tại phường Dĩ An có diện tích hơn 8,6 ha hiện thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư là Công ty Vương Bảo Long.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua chủ trương cho phép Hà An nhận chuyển nhượng vốn góp tại dự án này từ tháng 9/2022, căn cứ theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-DXG/HĐQT.

Phía Hà An khẳng định hiện doanh nghiệp đã thực hiện các bước công việc theo đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận đã được ký kết giữa đôi bên. Trong suốt quá trình này, Hà An cam kết đã và đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dựa trên các văn bản thỏa thuận đã ký.

Lý giải việc chưa công bố chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch, Công ty Hà An cho biết giữa các bên đã ký kết một thỏa thuận bảo mật thông tin. Theo đó, mọi nội dung liên quan đến giao dịch, hồ sơ pháp lý, điều kiện và các thỏa thuận cụ thể giữa các bên đều thuộc phạm vi thông tin mật hoặc hạn chế công bố. Chính vì vậy, phía Hà An không thể cung cấp hồ sơ chi tiết hoặc xác nhận các nội dung liên quan nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các bên liên quan.

"Công ty Hà An khẳng định các hoạt động đang được các bên xem xét, triển khai theo đúng các thỏa thuận đã ký kết và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin nêu trên", văn bản Công ty Hà An nêu rõ.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đất Xanh, dự án nói trên có quy mô hơn 3.800 căn hộ, được định hướng phát triển thành tổ hợp căn hộ quy mô lớn. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Dự án được giới thiệu nằm tại khu vực trung tâm phường Dĩ An - địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, giáp ranh TP.HCM và kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp lân cận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG hiện ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, mã chứng khoán này tạm dừng ở 13.250 đồng/cổ phiếu, giảm gần 23% so với đầu năm.