'Đại gia' Nhật muốn xây đến 18.000 căn hộ ở Thành phố mới Bình Dương

Tập đoàn Tokyu tăng tốc dự án Tokyu Garden City tại Thành phố mới Bình Dương (TP.HCM), đặt mục tiêu mở rộng nguồn cung nhà ở gấp 6 lần vào năm 2040.

Các tòa căn hộ Sora Gardens tại dự án Tokyu Garden City. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Nikkei Asia, tập đoàn kinh tế đa ngành Tokyu (Nhật Bản) đang đẩy mạnh dự án phát triển đô thị Tokyu Garden City tại Thành phố mới Bình Dương, nay thuộc TP.HCM, với kế hoạch mở rộng nguồn cung nhà ở lên gấp 6 lần vào năm 2040.

Tokyu bắt đầu triển khai dự án từ năm 2012, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 100 tỷ yen (tương đương 630 triệu USD ). Đến nay, tập đoàn đã phát triển khoảng 110 ha trong tổng diện tích gần 1.000 ha của toàn khu đô thị.

Hoạt động bán căn hộ khởi động từ năm 2013 nhưng giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, do mô hình chung cư khi đó còn mới mẻ tại Việt Nam và mức giá được đánh giá là khá cao. Sức hút của dự án chỉ thực sự cải thiện khi các tiện ích thương mại và hạ tầng giao thông công cộng được bổ sung.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023, khi trung tâm thương mại Sora Gardens SC chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm này quy tụ nhiều thương hiệu Nhật Bản như Aeon và Muji, thu hút khoảng 3,45 triệu lượt khách trong năm đầu tiên, theo Tokyu.

"Việc một doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án phát triển quy mô lớn ở nước ngoài, bao gồm xây dựng trung tâm thương mại và vận hành các tuyến xe buýt, là điều khá hiếm", ông Shuji Hirata, Tổng giám đốc liên doanh Becamex Tokyu - đơn vị phát triển Tokyu Garden City, cho biết.

Đến năm ngoái, nguồn cung nhà ở của Tokyu tại khu vực này đạt gần 2.800 căn. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng con số này lên 18.000 căn vào năm 2040, tập trung vào nhóm khách hàng là các gia đình có người làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Bên cạnh đó, Tokyu cũng cân nhắc phát triển thêm căn hộ dịch vụ phục vụ chuyên gia và khách công tác.

Theo ông Takashi Yasue, Quản lý cấp cao tại Bộ phận Kinh doanh quốc tế của Tokyu, quá trình đô thị hóa tại Bình Dương đã bước vào giai đoạn tương đối chín muồi. Trong thời gian tới, tập đoàn dự kiến mở rộng đầu tư sang các dự án bất động sản khác tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Thái Lan và một số thị trường châu Á khác.

Không chỉ Tokyu, nhiều tập đoàn đường sắt và bất động sản lớn của Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy giảm do dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp.

Hankyu Hanshin Properties dự kiến rót khoảng 120 tỷ yen vào thị trường Đông Nam Á trong giai đoạn từ nay đến năm tài khóa 2030, trong khi Nishi-Nippon Railroad lên kế hoạch phát triển nhà ở tại Ấn Độ từ năm tài khóa 2028, sau khi đã triển khai các dự án căn hộ tại Việt Nam.