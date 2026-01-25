Thị trường bất động sản 2026 sôi động trong sự thận trọng

Hàng loạt chính sách có hiệu lực từ 2026 đang tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho thị trường bất động sản, với trọng tâm là tháo gỡ dự án tồn đọng, khơi thông đất đai và dòng vốn.

Tại hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?" do báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (25/1), ông Hà Quang Hưng, Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết năm 2025 đánh dấu giai đoạn ban hành đồng loạt nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của thị trường.

Khung pháp lý mới tạo nền cho thị trường bất động sản 2026

Theo ông Hưng, có 6 nhóm chính sách lớn tác động trực tiếp đến bất động sản. Trong đó, nổi bật là nhóm chính sách về nhà ở xã hội. Nghị quyết 201/2025 cùng các nghị định hướng dẫn đã chuyển từ cơ chế quản lý chặt đầu vào sang trao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ đầu tư, gắn với hậu kiểm. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, khơi thông nguồn lực xã hội và gia tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ.

Nhóm chính sách thứ hai liên quan đến đầu tư xây dựng và quy hoạch. Việc sửa đổi Luật Xây dựng và các quy định về quy hoạch đô thị được đánh giá đã góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các luật chuyên ngành, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Ông Hà Quang Hưng, Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). Ảnh: Trọng Tài/Tiền Phong.

Hoàn thiện thể chế đất đai tiếp tục là nội dung then chốt. Năm 2025, nhiều chính sách mới được ban hành nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, tiêu biểu là Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội và Nghị định 76/2025 của Chính phủ. Các quy định này tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, giúp tái khởi động các dự án tồn đọng và bổ sung nguồn cung thực chất cho thị trường.

Bên cạnh đó, các chính sách về vốn và tín dụng cũng được ban hành nhằm hỗ trợ thị trường. Nghị định 302/2025 về Quỹ nhà ở quốc gia tạo thêm kênh vốn trung và dài hạn cho nhà ở xã hội, trong khi Nghị định 304/2025 về xử lý nợ xấu gắn với bất động sản góp phần giảm áp lực thanh khoản và lành mạnh hóa thị trường tín dụng.

Ngoài ra, các nghị định về phân cấp, phân quyền và minh bạch hóa thị trường được kỳ vọng rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao vai trò của địa phương và hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng giá.

Cũng tại hội thảo, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng giai đoạn 2024-2025 là thời kỳ bản lề khi hàng loạt chính sách mới được ban hành để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo tiền đề cho thị trường bất động sản năm 2026.

Theo bà Mỹ, một trong những điểm đáng chú ý là Nghị quyết 254 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 đưa ra cơ chế mới để xử lý các dự án bị ách tắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Với các dự án thực hiện theo cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, nếu nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng 50% diện tích hoặc đạt được sự đồng thuận của 75% người sử dụng đất trong khu vực dự án, HĐND sẽ xem xét việc thu hồi phần diện tích còn lại.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Tài/Tiền Phong.

Bà Mỹ cho biết trong trường hợp đạt tỷ lệ đồng thuận 75%, Nhà nước sẽ hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình thu hồi đất, qua đó phục hồi các dự án bị đình trệ kéo dài. Đồng thời, Chính phủ đang hoàn thiện nghị định hướng dẫn chi tiết nhằm xác định rõ diện tích và số lượng người sử dụng đất, bảo đảm tính minh bạch khi áp dụng cơ chế này.

Liên quan đến nguồn cung dự án, các quy định mới cũng nới lỏng điều kiện tiếp cận đất đai. Thay vì chỉ cho phép nhận chuyển nhượng đất ở để phát triển nhà ở thương mại như trước đây, các quy định thí điểm hiện nay cho phép nhận chuyển nhượng nhiều loại đất khác. Luật Đất đai và Nghị quyết 254 đã làm rõ các phương thức tiếp cận đất đai gồm đấu giá, đấu thầu, giao đất và thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án tồn đọng cũ, Nghị quyết 265 mở rộng phạm vi áp dụng các cơ chế tháo gỡ trước đây ra nhiều địa phương, qua đó kỳ vọng đưa các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra quay trở lại thị trường trong giai đoạn tới.

Về tài chính đất đai, Nghị quyết 254 cho phép áp dụng phổ biến hơn bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), thay vì bắt buộc định giá đất cụ thể trong mọi trường hợp. Theo đại diện cơ quan quản lý, định giá đất cụ thể chỉ áp dụng với các dự án lấn biển hoặc dự án hỗn hợp phức tạp, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian triển khai.

Đủ cơ sở để thị trường phục hồi và phát triển từ năm 2026

Bà Mỹ nhận định với hành lang pháp lý đã được kiện toàn từ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các nghị quyết thí điểm mới, thị trường bất động sản có đủ cơ sở để phục hồi và phát triển trong giai đoạn từ năm 2026.

Còn ông Hà Quang Hưng nhấn mạnh hệ thống pháp luật ban hành năm 2025 và phát huy hiệu lực năm 2026 đã hình thành một khung thể chế tương đối đầy đủ, đồng bộ và có tính đột phá, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn tới.

Đồng thời, các chính sách ban hành đã chuyển mạnh từ tư duy "quản lý chặt về thủ tục" sang "quản lý hiệu quả nguồn lực", từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, khơi thông quỹ đất cho phát triển. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi và củng cố niềm tin thị trường.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản, nhất là tại các khu vực ven đô và đô thị vệ tinh. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.