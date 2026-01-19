Bất động sản nghỉ dưỡng trở lại đường đua

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang ghi nhận sự trở lại của nhiều dự án, song cách tiếp cận của các chủ đầu tư đã thận trọng và thực tế hơn so với trước.

Sự xuất hiện trở lại của loạt dự án nghỉ dưỡng cho thấy thị trường đang bước vào chu kỳ mới. Ảnh: Eras Land.

Mới đây, Eras Land giới thiệu ra thị trường 126 căn biệt thự nghỉ dưỡng biển tại dự án Costamigo Resort, tọa lạc tại xã Tân Thành, Lâm Đồng (địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ). Dự án có quy mô khoảng 12,5 ha, gồm 126 căn biệt thự và hơn 150 phòng dịch vụ, đã hoàn thiện xây dựng và nội thất.

Trở lại nhưng còn thận trọng

Costamigo nằm trên trục DT719, cách TP.HCM khoảng 2 tiếng 30 phút di chuyển, được giới thiệu có khoảng 600 m bờ biển.

Theo tìm hiểu, các căn biệt thự có diện tích khoảng 200 m2 được chào bán khoảng 16 tỷ đồng /căn. Các căn diện tích lớn hơn, có hồ bơi riêng, tầm nhìn hướng biển, có mức giá khoảng 18 tỷ đồng /căn. Mỗi căn bố trí 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, bàn giao nội thất theo tiêu chuẩn resort.

Hiện tại, Eras Land đang ưu tiên đưa dự án vào vận hành, khai thác thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả thực tế và khả năng hình thành dòng tiền. Ngoài phân khu biệt thự, chủ đầu tư dự kiến phát triển thêm khoảng 600 căn hộ biển trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Eras Land cho biết bên cạnh dự án này, doanh nghiệp đang chuẩn bị ra mắt thêm dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bảo Lộc. Hiện dự án này đã hoàn tất pháp lý và hạ tầng, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư các hạng mục cảnh quan, dự kiến giới thiệu ra thị trường trong quý II.

Không riêng Eras Land, Tập đoàn Phát Đạt cũng vừa công bố kế hoạch phát triển dự án năm 2026, trong đó Serenity Phước Hải là một trong 6 dự án được xác định triển khai trọng điểm. Dự án này được Phát Đạt sở hữu nhiều năm, vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào cuối năm 2025.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Serenity Phước Hải nằm trên khu đất khoảng 7,3 ha, quy mô 9 block căn hộ cao 20 tầng, cung cấp khoảng 4.500 căn condotel với diện tích 35-68 m2, bên cạnh các sản phẩm khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng.

Ở khu vực phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tập đoàn Sun Group đang triển khai dự án Blanca City trên quỹ đất khoảng 96 ha, với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD ). Hiện doanh nghiệp đang mở bán các phân khu nhà phố và biệt thự nghỉ dưỡng biển, đồng thời dự kiến triển khai bán hàng dòng sản phẩm condotel trong năm 2026.

Trong khi đó, tại phường Vũng Tàu, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) đang xây dựng giai đoạn 1 hai tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao gồm Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Doanh nghiệp dự kiến triển khai bán hàng trong tháng 6 đối với hai dự án căn hộ dịch vụ này.

Nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được phát triển trong giai đoạn này. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, sự trở lại của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã manh nha từ năm 2025. Theo báo cáo của DKRA Consulting, trong năm ngoái, thị trường ghi nhận hơn 13.000 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng (gồm biệt thự, nhà phố và condotel) được chào bán, tăng khoảng 25% so với năm trước. Riêng nguồn cung mở bán mới tăng 33%.

Lượng tiêu thụ đạt khoảng 4.000 sản phẩm, dù vẫn ở mức khiêm tốn so với tổng nguồn cung nhưng đã cải thiện đáng kể, tăng từ 1,3 đến gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết nguồn cung năm 2025 tăng gấp 4 lần năm 2024 và được hấp thụ khoảng 55%. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu tập trung tại các đô thị biển và đại đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, do các chủ đầu tư uy tín phát triển.

Các mô hình đô thị biển đa chức năng, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, đầu tư dài hạn, đang dần thay thế mô hình nghỉ dưỡng truyền thống và thu hút một phần dòng tiền đầu tư từ phân khúc nhà ở truyền thống.

Chu kỳ mới của bất động sản nghỉ dưỡng

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét hơn.

Như với Phát Đạt, đại diện doanh nghiệp cho biết việc lựa chọn giai đoạn 2026-2028 để triển khai xây dựng và đưa dự án vào vận hành được tính toán trên cơ sở chu kỳ thị trường. Đây là giai đoạn được kỳ vọng du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi mạnh hơn, tạo điều kiện để dự án phát huy hiệu quả khai thác, đồng thời giảm áp lực tài chính ngắn hạn và tối ưu giá trị đầu tư trong dài hạn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đánh giá bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là phân khúc có sức hút, nhờ lợi thế về địa hình, khí hậu và cảnh quan đa dạng của Việt Nam. Song song đó, thị trường cũng đang ghi nhận sự gia tăng của nhóm khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu có xu hướng lưu trú dài ngày, từ một đến vài tuần, cùng với nhóm khách hàng trong nước.

Tổng giám đốc Eras Land nhìn nhận khách hàng hiện nay ngày càng quan tâm đến việc cân bằng giữa khả năng tạo dòng tiền và trải nghiệm cá nhân, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất của thị trường nằm ở chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành. Hiện, theo bà Hương, nhiều dự án nghỉ dưỡng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là khả năng phục vụ các đoàn khách lớn như khách MICE. Đồng thời, không ít dự án trước đây được triển khai manh mún, thiếu định hình rõ ràng hoặc không hoàn thiện đồng bộ, dẫn tới khó đưa vào vận hành hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, bà Hương cho biết với các dự án đang phát triển, Eras Land định hướng không chỉ phát triển sản phẩm bất động sản đơn thuần, mà hướng tới xây dựng các điểm đến có bản sắc, gắn với trải nghiệm và yếu tố văn hóa địa phương.

Doanh nghiệp đang hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế trong khâu thiết kế cảnh quan, không gian công cộng, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế cho sản phẩm nghỉ dưỡng nhằm nâng cao chất lượng khai thác.

Về phía đầu tư, thay vì bán hàng dựa trên những cam kết trong tương lai, Eras Land lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi đã hoàn thiện pháp lý, hạ tầng và đảm bảo điều kiện khai thác thực tế. Theo bà Hương, cách làm này nhằm giảm rủi ro và xóa bỏ rào cản tâm lý của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường từng trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á cũng nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng chất toàn bộ thị trường nghỉ dưỡng.

Theo ông, trong bối cảnh nguồn cung mới được kiểm soát chặt hơn và nhu cầu ngày càng đòi hỏi cao về trải nghiệm, những chủ đầu tư chủ động tái đầu tư vào tài sản hiện hữu, từ thiết kế, cảnh quan đến vận hành, sẽ là nhóm dẫn đầu trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Đại diện Savills Hotels cho rằng năm 2026 có thể là mốc khởi đầu cho giai đoạn mà việc tối ưu hóa chất lượng tài sản và hiệu quả khai thác trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.