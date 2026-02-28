'Chạy nước rút' kết nối hạ tầng sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2015, quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng . Giai đoạn 1 xây dựng hai đường băng và nhà ga với công suất 25 triệu hành khách/năm.

Ngày 15/12/2025, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hạ cánh xuống đường băng sân bay. Theo kế hoạch, sân bay sẽ khai thác thương mại từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, để cảng hàng không hoạt động hiệu quả, bài toán hạ tầng kết nối giữ vai trò quyết định.

Hiện nay, các tuyến đường trực tiếp và gián tiếp kết nối sân bay bước vào giai đoạn nước rút, trong đó nổi bật là hệ thống đường T1, T2; các tuyến cao tốc hiện hữu và đang mở rộng; cùng những trục vành đai, tỉnh lộ đóng vai trò chia sẻ lưu lượng.

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình khởi công từ tháng 7/2023, tổng vốn hơn 2.630 tỷ đồng .

Hiện nút giao T1 - T2, các hạng mục chính cũng cơ bản hoàn tất. Cầu vượt trên tuyến T1 dẫn thẳng vào sân bay đã được đưa vào sử dụng.Với vai trò điều phối phương tiện theo trục Bắc - Nam (T1) và Đông - Tây (T2), nút giao này được xem là “trái tim” của hệ thống kết nối trực tiếp, bảo đảm luồng xe ra vào sân bay thông suốt khi đi vào khai thác.

Ngoài tuyến đường T1, T2 thì cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện cũng là trục giao thông chính kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Trước áp lực lưu lượng ngày càng tăng, dự án mở rộng tuyến cao tốc này được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, nâng quy mô từ 4 làn lên 8-10 làn xe.

Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Theo ghi nhận, phía Đồng Nai đã triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục, trong khi một số đoạn phía TP.HCM còn chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và Đồng Nai đẩy nhanh phê duyệt chi phí bồi thường, thu hồi đất, đặc biệt đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Long Thành; đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.

Việc mở rộng tuyến cao tốc này có ý nghĩa then chốt, bởi nếu không được nâng cấp kịp thời, nguy cơ ùn tắc sẽ gia tăng khi sân bay Long Thành chính thức vận hành.

Cùng với các tuyến đường huyết mạch khác, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi toàn tuyến đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu dự kiến rút xuống còn khoảng 70 phút, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông cho trục cao tốc hiện hữu, giảm nguy cơ ùn ứ khu vực cửa ngõ sân bay.

Đoạn từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu đã hoàn thành các công đoạn kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị phương án tổ chức giao thông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thống nhất chưa khai thác tạm một chiều tuyến chính trước Tết Bính Ngọ 2026 để bảo đảm an toàn và hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành. Khu vực giao cắt với đường T2 đang tiếp tục hoàn thiện sơn kẻ đường, hệ thống chiếu sáng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4 - 6 làn xe, tổng vốn khoảng 17.800 tỷ đồng . Sau thời gian tăng tốc thi công, dự án thành phần 3 (đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã cơ bản hoàn tất hạng mục chính.

Được coi là tuyến đường "đón đầu" sân bay Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai (dự án thành phần 3) dài hơn 11 km, hiện đạt khoảng 67% khối lượng. Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các gói thầu đã thi công trở lại đồng loạt. Theo kế hoạch, tuyến sẽ hoàn thành và khai thác đồng bộ trong tháng 5/2026.

Song song đó, hai tuyến tỉnh lộ 25C và 25B giữ vai trò kết nối khu vực Nhơn Trạch với sân bay Long Thành. Tỉnh lộ 25C, vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng , quy mô 8 làn xe, kết nối trực tiếp với đường T1 tại nút giao Quốc lộ 51. Tuyến đang dần thành hình và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Tỉnh lộ 25B là trục nối Quốc lộ 51 từ sân bay đến khu vực cầu Cát Lái, góp phần mở thêm hướng tiếp cận từ TP.HCM qua Nhơn Trạch. Một số đoạn đã hoàn thành, các đoạn còn lại đang được mở rộng.

Với chức năng liên kết vùng, cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và khu vực sân bay Long Thành, mà còn liên thông với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tạo trục vận tải xuyên suốt từ các tỉnh miền Tây đến Đồng Nai.

Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, rút ngắn hành trình từ Đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành và các khu công nghiệp phía Đông, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển logistics. Bảo đảm khai thác đồng bộ khi sân bay vận hành.

Sau 5 năm thi công giai đoạn 1, sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng cho khai thác thương mại giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành không chỉ phụ thuộc vào nhà ga, đường băng mà còn nằm ở năng lực kết nối hạ tầng xung quanh.

Việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, vành đai, tỉnh lộ và đường T1, T2 là điều kiện tiên quyết để hình thành mạng lưới giao thông đa tầng, đa hướng, tránh phụ thuộc vào một trục duy nhất.

Khi các dự án được hoàn thành đồng bộ trong quý II/2026, khu vực Đông Nam Bộ sẽ hình thành hệ thống kết nối hoàn chỉnh, tạo nền tảng để Cảng hàng không quốc tế Long Thành phát huy vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc gia và khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics quanh sân bay.