Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

'Chạy nước rút' kết nối hạ tầng sân bay Long Thành

  • Thứ bảy, 28/2/2026 11:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Trước mốc khai thác thương mại tháng 6/2026, loạt cao tốc, vành đai và tuyến trục kết nối sân bay Long Thành được tăng tốc để bảo đảm vận hành đồng bộ.

san bay Long Thanh anh 1

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2015, quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 xây dựng hai đường băng và nhà ga với công suất 25 triệu hành khách/năm.
san bay Long Thanh anh 2

Ngày 15/12/2025, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hạ cánh xuống đường băng sân bay. Theo kế hoạch, sân bay sẽ khai thác thương mại từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, để cảng hàng không hoạt động hiệu quả, bài toán hạ tầng kết nối giữ vai trò quyết định.
san bay Long Thanh anh 3

Hiện nay, các tuyến đường trực tiếp và gián tiếp kết nối sân bay bước vào giai đoạn nước rút, trong đó nổi bật là hệ thống đường T1, T2; các tuyến cao tốc hiện hữu và đang mở rộng; cùng những trục vành đai, tỉnh lộ đóng vai trò chia sẻ lưu lượng.
san bay Long Thanh anh 4

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình khởi công từ tháng 7/2023, tổng vốn hơn 2.630 tỷ đồng.
san bay Long Thanh anh 5

Hiện nút giao T1 - T2, các hạng mục chính cũng cơ bản hoàn tất. Cầu vượt trên tuyến T1 dẫn thẳng vào sân bay đã được đưa vào sử dụng.Với vai trò điều phối phương tiện theo trục Bắc - Nam (T1) và Đông - Tây (T2), nút giao này được xem là “trái tim” của hệ thống kết nối trực tiếp, bảo đảm luồng xe ra vào sân bay thông suốt khi đi vào khai thác.
san bay Long Thanh anh 6

Ngoài tuyến đường T1, T2 thì cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện cũng là trục giao thông chính kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Trước áp lực lưu lượng ngày càng tăng, dự án mở rộng tuyến cao tốc này được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, nâng quy mô từ 4 làn lên 8-10 làn xe.
san bay Long Thanh anh 7

Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Theo ghi nhận, phía Đồng Nai đã triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục, trong khi một số đoạn phía TP.HCM còn chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng.
san bay Long Thanh anh 8

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và Đồng Nai đẩy nhanh phê duyệt chi phí bồi thường, thu hồi đất, đặc biệt đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Long Thành; đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.
san bay Long Thanh anh 9

Việc mở rộng tuyến cao tốc này có ý nghĩa then chốt, bởi nếu không được nâng cấp kịp thời, nguy cơ ùn tắc sẽ gia tăng khi sân bay Long Thành chính thức vận hành.
san bay Long Thanh anh 10

Cùng với các tuyến đường huyết mạch khác, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi toàn tuyến đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu dự kiến rút xuống còn khoảng 70 phút, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông cho trục cao tốc hiện hữu, giảm nguy cơ ùn ứ khu vực cửa ngõ sân bay.
san bay Long Thanh anh 11

Đoạn từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu đã hoàn thành các công đoạn kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị phương án tổ chức giao thông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thống nhất chưa khai thác tạm một chiều tuyến chính trước Tết Bính Ngọ 2026 để bảo đảm an toàn và hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.
san bay Long Thanh anh 12

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành. Khu vực giao cắt với đường T2 đang tiếp tục hoàn thiện sơn kẻ đường, hệ thống chiếu sáng.
san bay Long Thanh anh 13

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4 - 6 làn xe, tổng vốn khoảng 17.800 tỷ đồng. Sau thời gian tăng tốc thi công, dự án thành phần 3 (đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã cơ bản hoàn tất hạng mục chính.
san bay Long Thanh anh 14

Được coi là tuyến đường "đón đầu" sân bay Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai (dự án thành phần 3) dài hơn 11 km, hiện đạt khoảng 67% khối lượng. Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các gói thầu đã thi công trở lại đồng loạt. Theo kế hoạch, tuyến sẽ hoàn thành và khai thác đồng bộ trong tháng 5/2026.
san bay Long Thanh anh 15

Song song đó, hai tuyến tỉnh lộ 25C và 25B giữ vai trò kết nối khu vực Nhơn Trạch với sân bay Long Thành. Tỉnh lộ 25C, vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, kết nối trực tiếp với đường T1 tại nút giao Quốc lộ 51. Tuyến đang dần thành hình và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.
san bay Long Thanh anh 16

Tỉnh lộ 25B là trục nối Quốc lộ 51 từ sân bay đến khu vực cầu Cát Lái, góp phần mở thêm hướng tiếp cận từ TP.HCM qua Nhơn Trạch. Một số đoạn đã hoàn thành, các đoạn còn lại đang được mở rộng.
san bay Long Thanh anh 17

Với chức năng liên kết vùng, cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và khu vực sân bay Long Thành, mà còn liên thông với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tạo trục vận tải xuyên suốt từ các tỉnh miền Tây đến Đồng Nai.
san bay Long Thanh anh 18

Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, rút ngắn hành trình từ Đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành và các khu công nghiệp phía Đông, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển logistics. Bảo đảm khai thác đồng bộ khi sân bay vận hành.

Sau 5 năm thi công giai đoạn 1, sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng cho khai thác thương mại giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành không chỉ phụ thuộc vào nhà ga, đường băng mà còn nằm ở năng lực kết nối hạ tầng xung quanh.

Việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, vành đai, tỉnh lộ và đường T1, T2 là điều kiện tiên quyết để hình thành mạng lưới giao thông đa tầng, đa hướng, tránh phụ thuộc vào một trục duy nhất.

Khi các dự án được hoàn thành đồng bộ trong quý II/2026, khu vực Đông Nam Bộ sẽ hình thành hệ thống kết nối hoàn chỉnh, tạo nền tảng để Cảng hàng không quốc tế Long Thành phát huy vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc gia và khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics quanh sân bay.

Đường tới sân bay Long Thành

Hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành hiện đã cơ bản hoàn tất, TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập thực hiện loạt dự án metro kết nối với sân bay này.

19 giờ trước

TP.HCM rà soát toàn bộ đường kết nối với sân bay Long Thành

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

21 giờ trước

Chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành thay người đại diện pháp luật

ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện theo pháp luật từ ngày 25/2, thay ông Vũ Thế Phiệt, trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp điều chỉnh nhân sự cấp cao.

00:28 26/2/2026

https://vtcnews.vn/ha-tang-ket-noi-san-bay-long-thanh-chay-nuoc-rut-ar1004918.html

Lương Ý/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sân bay Long Thành Đồng bằng sông Cửu Long Hạ tầng kết nối khai thác thương mại Long Thành

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý