Chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành thay người đại diện pháp luật

ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm Người đại diện theo pháp luật từ ngày 25/2, thay ông Vũ Thế Phiệt, trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp điều chỉnh nhân sự cấp cao.

Từ đầu tháng 2 đến nay, ACV liên tiếp điều chỉnh nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) vừa cập nhật thay đổi về nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT đã được bổ nhiệm kiêm thêm vị trí Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2.

Trước khi có quyết định trên, vị trí Người đại diện theo pháp luật của ACV do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ACV liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự điều hành thời gian gần đây. Cụ thể, ngày 2/2, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng ngày, ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, doanh nghiệp đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ này.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 sân bay trên cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng . Nguồn thu của ACV chủ yếu đến từ dịch vụ phục vụ hành khách, bên cạnh các mảng như cất, hạ cánh tàu bay, dịch vụ mặt đất và đảm bảo an ninh hàng không.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, ACV ghi nhận hơn 26.000 tỷ đồng doanh thu và báo lãi trước thuế hơn 14.915 tỷ đồng , đều tăng trưởng dương so với năm liền trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Kết quả này vượt xa mục tiêu 22.239 tỷ đồng doanh thu và 10.531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 21.696 tỷ đồng , tăng 16%. Doanh thu từ phi hàng không đạt 3.288 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 89.955 tỷ đồng , tăng khoảng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 14.619 tỷ đồng .

Cũng theo báo cáo tài chính, trong năm 2025, ACV đã rót thêm hơn 21.400 tỷ đồng vào dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tính đến cuối năm ngoái, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên tới hơn 34.100 tỷ đồng , chiếm khoảng 97% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV. Đây hiện là dự án được ACV ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính lớn nhất.