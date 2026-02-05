Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
ACV đổ hơn 34.000 tỷ vào sân bay Long Thành

  • Thứ năm, 5/2/2026 12:16 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Báo cáo tài chính quý IV/2025 mới công bố của ACV đã tiết lộ nhiều thông tin về khoản đầu tư mà "ông lớn" quản lý sân bay Việt Nam đã đổ vào dự án sân bay Long Thành.

ACV đã đầu tư hơn 34.100 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (HoSE: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả doanh thu hơn 6.794 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong quý của tổng công ty đạt hơn 3.505 tỷ đồng, tăng 11%.

Tuy vậy, đà tăng lãi gộp thấp hơn doanh thu cho thấy biên lợi nhuận gộp đã thu hẹp từ 55% xuống 52%.

Trong quý, hoạt động tài chính ghi nhận điểm sáng khi mang về hơn 718 tỷ đồng doanh thu cho ACV, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá, lãi đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ và cổ tức được chia. Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng mang về cho tổng công ty hơn 173 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của ACV tăng đột biến, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, lên gần 450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí.

Kết quả, ACV báo lãi sau thuế quý IV/2025 đạt 3.135 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

ACV LÃI KỶ LỤC NĂM 2025
Lợi nhuận sau thuế hàng năm của ACV.
Nhãn20182019202020212022202320242025


618582141641789723784701167612071

Dù vậy, tính luỹ kế cả năm 2025, ACV ghi nhận hơn 26.000 tỷ đồng doanh thu và báo lãi trước thuế hơn 14.915 tỷ đồng, đều tăng trưởng dương so với năm liền trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Kết quả này vượt xa mục tiêu 22.239 tỷ đồng doanh thu và 10.531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại phiên họp thường niên năm ngoái.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 21.696 tỷ đồng, tăng 16%. Doanh thu từ phi hàng không đạt 3.288 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 89.955 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 14.619 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính, trong năm 2025, ACV đã rót thêm hơn 21.400 tỷ đồng vào dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tính đến cuối năm ngoái, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên tới hơn 34.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 97% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV. Đây hiện là dự án được doanh nghiệp ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính lớn nhất.

Giữa tháng 1, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, người ký báo cáo tài chính quý IV/2024 của ACV là ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Gần đây, bộ máy thượng tầng của ACV cũng có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, đã được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành kể từ ngày 2/2.

Tương tự, văn bản công bố này cũng do ông Lê Văn Khiên ký ban hành thay vì Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Theo thông lệ, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động kế toán của doanh nghiệp là kế toán trưởng.

ACV thay người phụ trách Ban điều hành

Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được giao phụ trách Ban điều hành ACV từ ngày 2/2, trong bối cảnh doanh nghiệp hiện chưa có tổng giám đốc.

28:1691 hôm qua

Chính phủ ra chỉ đạo mới cho ACV về sân bay Long Thành

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý ACV phải thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3.

15:41 28/1/2026

Cổ phiếu ACV, Vinaconex được 'giải cứu'

Sau hai phiên bị bán tháo dữ dội, cổ phiếu VCG và ACV bất ngờ xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu tạm thời thoát khỏi kịch bản rơi tự do.

10:32 28/1/2026

Diệu Thanh

ACV ACV Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long Long Thành sân bay cảng hàng không

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

    Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

    CTCP Đầu tư Nam Long chuyên xây dựng công nghiệp và dân dụng, sửa chữa nhà ở và trang trí nội thất, xây dựng cầu đường bến cảng và môi giới nhà đất. Thị trường phát triển chính của Nam Long trải rộng từ TP.HCM sang các tỉnh thành như Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng.

    • Thành lập: 1992
    • Mã cổ phiếu: NLG

Đọc tiếp

Bo sung 19 tau bay phuc vu cao diem Tet Binh Ngo 2026 hinh anh

Bổ sung 19 tàu bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

1 giờ trước 11:53 5/2/2026

0

Cục Hàng không Việt Nam nâng tham số điều phối slot tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ, tạo điều kiện để các hãng tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.

