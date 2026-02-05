ACV đổ hơn 34.000 tỷ vào sân bay Long Thành

Báo cáo tài chính quý IV/2025 mới công bố của ACV đã tiết lộ nhiều thông tin về khoản đầu tư mà "ông lớn" quản lý sân bay Việt Nam đã đổ vào dự án sân bay Long Thành.

ACV đã đầu tư hơn 34.100 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (HoSE: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả doanh thu hơn 6.794 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong quý của tổng công ty đạt hơn 3.505 tỷ đồng , tăng 11%.

Tuy vậy, đà tăng lãi gộp thấp hơn doanh thu cho thấy biên lợi nhuận gộp đã thu hẹp từ 55% xuống 52%.

Trong quý, hoạt động tài chính ghi nhận điểm sáng khi mang về hơn 718 tỷ đồng doanh thu cho ACV, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá, lãi đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ và cổ tức được chia. Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng mang về cho tổng công ty hơn 173 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của ACV tăng đột biến, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, lên gần 450 tỷ đồng , chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí.

Kết quả, ACV báo lãi sau thuế quý IV/2025 đạt 3.135 tỷ đồng , giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

ACV LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Lợi nhuận sau thuế hàng năm của ACV. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



6185 8214 1641 789 7237 8470 11676 12071

Dù vậy, tính luỹ kế cả năm 2025, ACV ghi nhận hơn 26.000 tỷ đồng doanh thu và báo lãi trước thuế hơn 14.915 tỷ đồng , đều tăng trưởng dương so với năm liền trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Kết quả này vượt xa mục tiêu 22.239 tỷ đồng doanh thu và 10.531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại phiên họp thường niên năm ngoái.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 21.696 tỷ đồng , tăng 16%. Doanh thu từ phi hàng không đạt 3.288 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 89.955 tỷ đồng , tăng khoảng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 14.619 tỷ đồng .

Cũng theo báo cáo tài chính, trong năm 2025, ACV đã rót thêm hơn 21.400 tỷ đồng vào dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tính đến cuối năm ngoái, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên tới hơn 34.100 tỷ đồng , chiếm khoảng 97% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV. Đây hiện là dự án được doanh nghiệp ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính lớn nhất.

Giữa tháng 1, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, người ký báo cáo tài chính quý IV/2024 của ACV là ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Gần đây, bộ máy thượng tầng của ACV cũng có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, đã được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành kể từ ngày 2/2.

Tương tự, văn bản công bố này cũng do ông Lê Văn Khiên ký ban hành thay vì Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Theo thông lệ, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động kế toán của doanh nghiệp là kế toán trưởng.