ACV thay người phụ trách Ban điều hành

Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được giao phụ trách Ban điều hành ACV từ ngày 2/2, trong bối cảnh doanh nghiệp hiện chưa có tổng giám đốc.

ACV hiện vẫn chưa công báo kết quả kinh doanh quý IV/2025. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao liên quan đến Ban điều hành. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành kể từ ngày 2/2.

Thông tin này được ACV đăng tải trên website vào chiều 3/2, tức một ngày sau khi quyết định có hiệu lực. Đáng chú ý, văn bản công bố do ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị, ký ban hành thay vì Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt như lần công bố thông tin gần nhất cách đây khoảng 2 tuần.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Trong bối cảnh ACV hiện chưa bổ nhiệm tổng giám đốc, vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành được xem là chức danh cao nhất trong bộ máy điều hành doanh nghiệp. Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Hùng là người phụ trách Ban điều hành tại ACV từ ngày 2/2. Ảnh: ACV.

Cùng ngày, ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Theo thông lệ, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động kế toán của doanh nghiệp là kế toán trưởng.

ACV hiện quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, bao gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng . Nguồn thu của ACV chủ yếu đến từ dịch vụ phục vụ hành khách, bên cạnh các mảng như cất, hạ cánh tàu bay, dịch vụ mặt đất và đảm bảo an ninh hàng không.

Về tình hình tài chính, ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng , trong đó Bộ Tài chính đại diện phần vốn Nhà nước, nắm giữ 95,41%. Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Thị giá cổ phiếu ACV hiện quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Tính đến nay, ACV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV năm ngoái, dù thời hạn chót theo quy định là cuối tháng 1/2026.