Máy bay không thể hạ cánh ở sân bay Cát Bi vì người dân thả diều

4 chuyến dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ tại sân bay Cát Bi, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài vì người dân thả diều gần sân bay.

Sân bay Cát Bi khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay. Ảnh: CAAV.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tối 15/3, trong quá trình khai thác tại cảng, tổ bay một số chuyến bay thông báo đã quan sát thấy vật thể bay không xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác.

Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 15/3, trực ban nhận được thông tin về việc Cơ phó chuyến bay VJ280, đường bay TP.HCM - Hải Phòng quan sát thấy một vật thể bay không người lái ở vị trí rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Vị trí tương đối của vật thể bay cách điểm chạm bánh đầu 7 khoảng 8 km, độ cao bay khoảng 300 m, nằm về bên trái của trục đường cất hạ cánh theo hướng nhìn của phi công.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TP.HCM - Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng thông báo trong quá trình hạ cánh trước đó đã quan sát thấy một vật thể bay phát sáng ở khu vực tương tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sân bay Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Sân bay đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, lực lượng Công an địa phương cùng các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay trong khu vực đường bay.

Đến 20h57, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng và phát hiện một vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh (An Lão cũ), thành phố Hải Phòng. Chiếc diều có kích thước khoảng 260 x 100 cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400 m với dây dài khoảng 900 m. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Do ảnh hưởng của sự việc, đã có 4 chuyến dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi.

Sau khi xác minh và xử lý xong vật thể bay, sân bay Cát Bi đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành khai thác theo kế hoạch. Đến 0h30 ngày 16/3, hoạt động khai thác tại sân bay đã được khôi phục hoàn toàn và đảm bảo an toàn.

Trong thời gian xử lý sự việc, sân bay Cát Bi, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục vụ hành khách, thực hiện phát thanh thông báo, hỗ trợ suất ăn, nước uống và điều phối hành khách theo đúng quy định.

Sân bay khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.

Trong thời gian tới, sân bay sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.