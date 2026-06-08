Novaland nhận tin vui từ Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Novaland để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 7 dự án tại khu vực phía đông tỉnh, chủ yếu liên quan đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Novaworld Phan Thiết là một trong 7 dự án trong hệ sinh thái Novaland tại Lâm Đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 8/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Novaland nhằm rà soát tình hình triển khai và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực phía Đông tỉnh.

Theo báo cáo của doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn, hiện có 7 dự án trong hệ sinh thái Novaland tại địa phương đang gặp nhiều trở ngại về thủ tục pháp lý. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến điều chỉnh mục tiêu đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và xử lý các tồn tại theo kết luận thanh tra trước đây.

Trong số này, dự án Du lịch nghỉ dưỡng Hòn Giồ tại phường Tiến Thành đã hoàn thành 122/130 công trình nghỉ dưỡng, nhiều khu biệt thự đạt mức hoàn thiện 88-95%, một số căn đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư hiện chưa thể thực hiện do tiến độ sử dụng đất đã hết thời gian gia hạn.

Tương tự, dự án Khu du lịch dã ngoại Đức Tân đã hoàn tất nhiều thủ tục về quy hoạch, môi trường và đấu nối hạ tầng nhưng vẫn chưa được cấp phép xây dựng vì vướng quy định liên quan đến tiến độ sử dụng đất.

Đối với Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Vương Cung, dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng , doanh nghiệp đã hoàn tất nhận chuyển nhượng khoảng 23,5 ha đất. Phần diện tích còn lại hơn 7 ha vẫn chưa hoàn thành do vướng hồ sơ đất đai của một số hộ dân.

Nhóm dự án tại khu vực Mũi Né tiếp tục gặp vướng mắc liên quan quy hoạch khoáng sản và các kết luận thanh tra. Một số dự án khác cũng đang được rà soát để xử lý tồn tại và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Đại diện Novaland cho biết phần lớn các dự án chậm tiến độ do tác động của dịch Covid-19, quá trình xác định giá đất kéo dài, điều chỉnh quy hoạch cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ để sớm hoàn thiện pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc rà soát hồ sơ cho thấy một số kiến nghị của doanh nghiệp có cơ sở xem xét, đặc biệt là những trường hợp chịu tác động từ yếu tố khách quan hoặc phát sinh trong quá trình điều chỉnh chính sách, quy hoạch. Sở đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hồ sơ để làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với các dự án liên quan vùng dự trữ khoáng sản, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng để làm cơ sở xem xét các bước tiếp theo. Các dự án có nhu cầu điều chỉnh mục tiêu đầu tư cũng phải rà soát kỹ sự phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho rằng những khó khăn của các dự án đã được nhận diện khá rõ, phần lớn liên quan đến lĩnh vực đất đai và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành trong quá trình xử lý. Ông đề nghị các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn cụ thể, đẩy nhanh công tác rà soát và tham mưu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh thời gian qua, địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với Novaland và luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm đưa các dự án sớm đi vào hoạt động, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát hệ thống quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã, tránh chồng lấn hoặc phát sinh bất cập trong quá trình triển khai đầu tư.

Đối với các trường hợp cần điều chỉnh chức năng hoặc gia hạn tiến độ sử dụng đất, tỉnh yêu cầu xác định rõ nguyên nhân khách quan, đồng thời bám sát quy định của pháp luật để xử lý đúng trình tự, hạn chế phát sinh sai phạm mới.

Riêng những dự án đã cơ bản hoàn thành, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để sớm đưa vào khai thác, vận hành. Các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra cũng cần được khẩn trương khắc phục và hoàn thiện hồ sơ báo cáo theo quy định.