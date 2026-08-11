Bộ trưởng Tài chính làm việc với 2 bộ trưởng Australia

Việt Nam đề nghị Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều, tăng hợp tác tài chính, khoáng sản, năng lượng và chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu thương mại 20 tỷ USD.

Chiều 11/8 tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Các cuộc gặp tập trung vào thúc đẩy hợp tác tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoáng sản, chuyển đổi xanh và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Hướng tới thương mại hai nước đạt 20 tỷ USD

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Don Farrell, ông Ngô Văn Tuấn cho biết kim ngạch thương mại Việt Nam - Australia 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,2 tỷ USD , tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ trưởng Tuấn đề nghị Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư và đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 20 tỷ USD theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES).

Hai bên cũng muốn mở rộng hợp tác trong tài chính - ngân hàng, thị trường vốn, tài chính xanh, đồng thời tăng kết nối doanh nghiệp và các cơ hội đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: Bộ Tài chính.

Australia đã cam kết cung cấp 98,3 triệu AUD ( 69,5 triệu USD ) viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong giai đoạn 2026-2027. Bộ trưởng Tuấn mong muốn Australia tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ ODA, tập trung vào ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng chất lượng cao.

Bộ trưởng cũng đề nghị Australia kết nối doanh nghiệp có công nghệ, vốn và kinh nghiệm đầu tư trong nông nghiệp, khoáng sản và năng lượng. Trong đó, hai bên hướng tới hợp tác thăm dò, khai thác và đặc biệt là chế biến sâu khoáng sản, trên cơ sở tiềm năng về đất hiếm, niken và một số khoáng sản quan trọng khác của Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng đề xuất hai nước mở rộng hợp tác về than, điện khí, điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng khác.

Đáp lời, Bộ trưởng Don Farrell cho biết Australia đang triển khai các chương trình, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp Australia tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt tại Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Australia tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Mở rộng đối thoại tài chính

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers, hai bên đã rà soát việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính Việt Nam - Australia giai đoạn 2024-2028. Hai Bộ đã tổ chức Đối thoại Chính sách Tài chính trong năm 2024 và 2025, tập trung vào kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa - ngân sách, thị trường tài chính, thuế và tài chính bền vững.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Ảnh: Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Tuấn đề nghị Australia chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng ngân sách, khuôn khổ tài khóa trung hạn, cải cách thuế, quản lý kinh tế số, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn vốn xanh. Hai bên cũng quan tâm hợp tác về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và huy động nguồn lực tư nhân cho hạ tầng.

Về năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tập trung vào huy động vốn cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn dài hạn, đa dạng hóa nguồn lực huy động vốn và nâng cao chất lượng nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Jim Chalmers đánh giá tích cực các ưu tiên này và khẳng định Australia sẽ phối hợp với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai năm APEC 2027. Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách và trao đổi chuyên môn.

Nhân cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã mời ông Jim Chalmers tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 tại Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 10/2027.