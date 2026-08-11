Dự án có tòa tháp 88 tầng tại TP.HCM được phép bán nhà cho người nước ngoài

TP.HCM vừa bổ sung 4 dự án vào danh mục nhà ở người nước ngoài được phép sở hữu, trong đó có dự án Empire City và Thủ Thiêm Zeit River ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Đợt này có 4 dự án được đưa vào danh mục.

Empire City, Thủ Thiêm Zeit River được bổ sung vào danh mục

Đầu tiên là dự án tại Lô 3-11, thuộc Khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nay thuộc phường An Khánh, do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 9.125 m2.

Cũng tại Thủ Thiêm, Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư cũng được đưa vào danh sách lần này. Dự án có diện tích 145.600 m2, thuộc phường An Khánh.

Tiếp đến là cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 17.200 m2, nằm tại số 190 Nguyễn Văn Hưởng, thuộc phường An Khánh.

Cuối cùng là dự án chung cư Phương Việt do CTCP Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 21.400 m2, nằm tại số 1002 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông.

Như vậy, riêng Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise có 2 dự án xuất hiện trong danh sách mới nhất của TP.HCM.

Đáng chú ý nhất trong danh sách lần này là dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm, có tên thương mại là Empire City. Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 14,5 ha, nằm ven sông Sài Gòn.

Empire City được quy hoạch là khu phức hợp gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 730.000 m2, trong đó nổi bật là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng, được kỳ vọng trở thành công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Empire City có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD . Chủ đầu tư từng dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng). Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Về chủ đầu tư, ban đầu, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương được thành lập với sự tham gia góp vốn của Keppel Land (40%), Gaw Capital Partners (30%), Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và CTCP Bất động sản Tiến Phước, cùng nắm 30% vốn còn lại.

Tuy nhiên, mới đây, Keppel Ltd. cho biết đã ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn góp tại Empire City LLC với tổng giá trị 270 triệu USD , tương đương 343 triệu SGD. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Dự án Thủ Thiêm Zeit River tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thỏa thuận, Keppel sẽ chuyển nhượng 20% vốn cho Denver Power Vietnam Company Limited, công ty con do Denver Power Ltd. sở hữu 100%. 20% vốn còn lại được chuyển nhượng cho Golden Axis Company Limited, doanh nghiệp do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và CTCP Bất động sản Tiến Phước sở hữu 99,99%.

Các bên mua sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt. Đợt thanh toán cuối cùng được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp.

Giá chuyển nhượng được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, có xem xét nhiều yếu tố, trong đó có giá trị tài sản ròng đã điều chỉnh của 40% vốn góp. Theo mức định giá thống nhất của dự án, phần sở hữu 40% của Keppel có giá trị khoảng 270 triệu USD tính đến ngày 3/8.

TP.HCM mở rộng lựa chọn nhà ở cho chuyên gia nước ngoài

Sau khi Văn phòng UBND TP.HCM đăng tải danh mục 4 dự án, Sở Xây dựng thành phố có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của các dự án này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đây là lần thứ 11 TP.HCM công bố danh mục các dự án nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Tính đến nay, thành phố có khoảng 150 dự án nhà ở thương mại thuộc danh mục được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo một chuyên gia trong ngành, việc mở rộng danh mục dự án được phép bán cho người nước ngoài có thể góp phần tăng thanh khoản thị trường, đồng thời tạo thêm điều kiện để thu hút và giữ chân lực lượng chuyên gia quốc tế.

Trong bối cảnh TP.HCM đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu về nhà ở của chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo gia tăng. Việc bổ sung các dự án phù hợp có thể giúp mở rộng lựa chọn nhà ở cho nhóm khách hàng này.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở thương mại tại các dự án không thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ sở hữu tối đa là 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tham gia giao dịch phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý còn hiệu lực.