Lý do TP.HCM tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Theo cơ quan điều hành VIFC-HCMC, TP.HCM đã tăng 11 bậc lên vị trí 84 toàn cầu sau nửa năm Trung tâm ra mắt, nhờ cải thiện các chỉ số theo 5 trụ cột và 145 tiêu chí.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) diễn ra sáng 11/8, PGS TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết sau khi chính thức ra mắt từ tháng 2, VIFC-HCMC đang trong quá trình chuẩn bị vận hành, hoàn thiện thể chế, cơ chế và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Sau khoảng 6 tháng, tổng số vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước đạt khoảng 20 tỷ USD , tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm tài chính hàng không và hệ sinh thái tài chính hàng hải.

Song song đó, theo bảng xếp hạng các trung tâm tài chính quốc tế GFCI 39 năm 2026, TP.HCM đã tăng 11 bậc, lên vị trí 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu và đứng thứ 3 Đông Nam Á, vượt Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia), chỉ sau Malaysia, Singapore.

Kỳ vọng tiếp tục tăng hạng

Lý giải việc TP.HCM tăng hạng trong bối cảnh VIFC-HCMC mới ở giai đoạn chuẩn bị vận hành, ông Huân cho biết đội ngũ đã nghiên cứu kỹ hệ thống tiêu chí của bảng xếp hạng này.

Theo ông, các trung tâm tài chính được đánh giá dựa trên 5 trụ cột với 145 tiêu chí. VIFC-HCMC cũng dựa trên chính 5 trụ cột và 145 tiêu chí đó để cải thiện các chỉ số.

"Nhờ vậy, chúng ta mới có thể đạt mức tăng hạng tương đối cao. Đây cũng là một trong những trung tâm tài chính có tốc độ tăng hạng nhanh trên thế giới hiện nay và nằm trong nhóm được đánh giá có triển vọng tiếp tục cải thiện thứ hạng trong thời gian tới", ông Huân chia sẻ.

Mục tiêu của Hội đồng điều hành là tiếp tục cải thiện thứ hạng trong những năm tới. Trước mắt, VIFC-HCMC đặt mục tiêu lọt vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trước năm 2035, tương đương tăng ít nhất 9 bậc so với hiện nay.

Theo ông Huân, một câu hỏi mà ông thường xuyên nhận được là tại sao nhà đầu tư nên lựa chọn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM thay vì những trung tâm tài chính quốc tế khác trong khu vực hoặc trên thế giới.

Về vấn đề này, ông cho rằng Việt Nam đang xây dựng cơ sở hạ tầng và khung pháp lý tiệm cận các trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời tập trung khai thác những lợi thế riêng của TP.HCM và Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, mức lợi nhuận kỳ vọng dành cho nhà đầu tư cũng được đánh giá là lớn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tại Việt Nam tương đối thấp so với các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu. Theo nghiên cứu của đơn vị này, riêng chi phí nhân sự tại Việt Nam có thể chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/3 so với những trung tâm tài chính như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc).

"Như vậy, Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng chi phí cạnh tranh hơn đáng kể so với các trung tâm khác trong khu vực", ông Huân nói.

Đến năm 2035, VIFC phấn đấu thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, lợi thế về khung pháp lý và chi phí mới là điều kiện ban đầu. Ông Jonas Ringstad, Giám đốc bất động sản Tập đoàn REE, cho rằng niềm tin của nhà đầu tư không thể được tạo ra ngay lập tức chỉ bằng một bộ khung pháp lý.

Theo ông, nhà đầu tư cần nhìn thấy giấy phép đầu tiên được cấp, giao dịch đầu tiên thực sự diễn ra và quan trọng hơn là quan sát cách các cơ chế mới được vận hành trong thực tế, đặc biệt khi có sự va chạm giữa cơ chế sandbox của VIFC-HCMC và hệ thống pháp luật hiện hành.

"Cách mà một tình huống như vậy được xử lý trong lần đầu tiên sẽ rất quan trọng. Khung pháp lý hiện nay nhìn chung khá hấp dẫn, nhưng niềm tin thực sự sẽ được tạo ra khi nhà đầu tư nhìn thấy những cơ chế đó vận hành trên thực tế", ông nói.

Thu hút nhân tài, kéo theo nhu cầu văn phòng

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng để trung tâm tài chính quốc tế phát triển là khả năng thu hút nhân tài. Theo ông Jonas Ringstad, với những ngành dịch vụ tài chính có tính chuyên môn hóa và mức độ phức tạp cao, cơ hội việc làm sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút nhân tài.

"Nếu Trung tâm Tài chính quốc tế có thể hình thành một hệ sinh thái đủ sâu, với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực tài chính mà trước đây Việt Nam chưa có, chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường đủ hấp dẫn để thu hút nhân tài", ông nói.

Ngoài ra, Việt Nam còn có cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là nguồn nhân lực tiềm năng có thể quay trở về nếu thị trường trong nước tạo ra đủ cơ hội.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào VIFC-HCMC. Ảnh: BTC.

Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn cho thuê văn phòng, CBRE Việt Nam, nhìn nhận lực lượng nhân sự và các định chế tài chính quốc tế gia tăng cũng kéo theo nhu cầu về không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế tại TP.HCM, đặc biệt trong khu vực VIFC-HCMC tăng theo.

Do đó, để thu hút các định chế tài chính và doanh nghiệp quốc tế, chủ đầu tư cần tập trung vào những yếu tố cốt lõi như hiệu quả mặt sàn, chất lượng vận hành, hạ tầng công nghệ, tiêu chuẩn ESG và trải nghiệm người dùng.