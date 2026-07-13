Thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

VIFC-HCMC xác định tài chính xanh là lĩnh vực ưu tiên trong thu hút đầu tư với Hàn Quốc, bởi đây là lĩnh vực hai nước có nhiều dư địa để hợp tác.

Đến nay VIFC-HCMC đã ghi nhận hơn 20 tỷ USD vốn cam kết. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 13/7, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức diễn đàn Hợp tác tài chính Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, cho biết diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, sau hơn 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

5 nhóm hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc

Theo số liệu của các cơ quan chức năng, đến cuối năm 2024, Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 92 tỷ USD .

Riêng trong tháng đầu năm ngoái, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với hơn 1,25 tỷ USD . Đến cuối năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 94,6 tỷ USD .

Trong 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hai nước đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

"Đằng sau các con số đó là một hệ sinh thái hợp tác rộng lớn với hơn 10.000 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, trải dài từ điện tử, công nghệ, sản xuất chế biến, hạ tầng, logistics đến tài chính, ngân hàng và dịch vụ", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC. Ảnh: BTC.

Trên cơ sở đó, đại diện VIFC-HCMC đề xuất Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác qua 5 nhóm. Cụ thể, Việt Nam sẽ thu hút các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc mở rộng hiện diện tại VIFC-HCMC.

Đồng thời, hai bên thúc đẩy phát triển các kênh huy động vốn bằng dòng tiền quốc tế cho doanh nghiệp và các dự án hạ tầng của Việt Nam, bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, quỹ đầu tư và các cấu trúc tài chính dự án; kết nối hệ thống thanh toán và thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới, chuyển tiền, tài trợ thương mại và quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, ông Huân kỳ vọng hai bên hợp tác phát triển fintech, trí tuệ nhân tạo trong tài chính, dữ liệu lớn, định danh số, phòng chống rửa tiền và các mô hình sandbox; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Phó chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC chỉ ra hai nước đang có nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh. Ông phân tích Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, pin, giao thông thông minh và hạ tầng số; trong khi Việt Nam có nhu cầu vốn rất lớn để thực hiện chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

"VIFC-HCMC có thể trở thành nền tảng để cấu trúc, xếp hạng, bảo lãnh, phân phối và giao dịch các sản phẩm tài chính xanh, qua đó kết nối nguồn vốn Hàn Quốc với các dự án có chất lượng tại Việt Nam", PGS.TS Huân nói.

Về phía Hàn Quốc, ông Kwon Tae Han, Phó tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, nhận định lợi thế của Việt Nam nằm ở thị trường năng động và khả năng tiếp nhận công nghệ số, trong khi Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm phát triển tài chính số, fintech và hạ tầng tài chính điện tử. Việc kết nối các thế mạnh này của hai nước sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của VIFC-HCMC, cũng như mở rộng hợp tác tài chính song phương.

Đồng quan điểm với PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, ông Kwon Tae Han cho hay hai bên có thể sớm triển khai hợp tác thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, phát triển thị trường trái phiếu, và tăng cường liên kết giữa các tổ chức tài chính của hai nước. Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để thúc đẩy các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh cụ thể.

Tổng vốn cam kết vào VIFC-HCMC hơn 20 tỷ USD

Trao đổi bên lề sự kiện, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho hay trong thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính xanh. Theo ông, nhiều quỹ đầu tư của Hàn Quốc đã hiện diện và đầu tư hiệu quả tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, VIFC-HCMC kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các quỹ trên, nhằm thu hút thêm nguồn vốn chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Về định hướng phát triển tài chính xanh, ông Huân cho hay VIFC-HCMC không chỉ hướng đến phát triển trái phiếu xanh mà còn xây dựng hệ sinh thái tài chính xanh toàn diện. Ngoài trái phiếu xanh, còn có trái phiếu xanh đại dương (Blue Bond), các khoản vay gắn với tiêu chuẩn ESG và nhiều sản phẩm tài chính bền vững khác. Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC sẽ phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện khung pháp lý cho tài chính xanh tại trung tâm tài chính. Trên cơ sở đó, cơ quan sẽ triển khai các sản phẩm cụ thể nhằm thu hút dòng vốn xanh từ các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Huân, đến nay, tổng vốn cam kết vào VIFC-HCMC đạt hơn 20 tỷ USD . Tuy nhiên, ông nhìn nhận vốn cam kết mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu cuối cùng của ban điều hành không chỉ dừng lại ở con số cam kết mà phải hiện thực hóa và giải ngân hiệu quả nguồn vốn này vào nền kinh tế.

"Hiện nay chưa có nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia trong số vốn cam kết này. Sau diễn đàn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các định chế tài chính và nhà đầu tư Hàn Quốc để xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể", ông Huân nói.

Các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc tại diễn đàn sáng 13/7. Ảnh: BTC.

Ngày 12/7 vừa qua, VIFC-HCMC thành lập Tổ tư vấn nhằm hoàn thiện bộ máy vận hành của trung tâm tài chính với 13 thành viên. Trong đó có sự tham gia của ông Philip Rösler, nguyên Phó thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Ông Huân cho hay trong thời gian tới, Tổ tư vấn sẽ hỗ trợ VIFC-HCMC hoạch định chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, tư vấn xây dựng các sản phẩm tài chính mới, phát triển hệ sinh thái tài chính, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa VIFC-HCMC với các đối tác quốc tế.